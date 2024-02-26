Українські військові відійшли з селища Ласточкине поблизу Авдіївки. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Підрозділи ВСУ здійснили відхід від села Ласточкине, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка - Тоненько - Бердичі та й не допустити подальшого просування супротивника далі в західному напрямку.

Ще 24 лютого низка Z-пабліків, а також аналітики українського ресурсу DeepState заявили про захоплення російськими військами селища Ласточкине на захід від Авдіївки.

Тримати село було важко в надскладних умовах, адже оборони там вибудувано не було, а бійцям довелося з боїв в Авдіївці відкочуватися і закріплятися в самому процесі бойових дій. Московити весь цей час продовжують тиск великою кількістю піхоти та техніки, що стримувати доволі важко. Тактика м'ясного штурму продовжується по всьому відтинку від Бердичів до Тоненького.

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 26 лютого не повідомляв про відхід з селища Ласточкине:

"В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" на Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 25 атак ворога в районах Сєверного, Степового, Бердичів, Ласточкиного та Невельського Донецької області".