Поліція Данії завершила розслідування вибухів на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" через брак підстав для порушення кримінальної справи. Про це повідомила поліції Копенгагена.

На підставі розслідування влада може дійти висновку, що мала місце навмисна диверсія на газопроводах. Однак для порушення кримінальної справи у Данії недостатньо підстав.

У поліції наголошують, що поліція Данії "продовжить стежити за погрозами" та ініціює заходи, необхідні для захисту критичної інфраструктури країни.

Прокуратура Швеції повідомила про зупинення розслідування вибухів на "Північних потоках" 7 лютого. Наглядове відомство заявило, що громадяни країни не причетні до інциденту, а отже, те, що сталося, не можна розслідувати в рамках шведського законодавства. Матеріали справи передали правоохоронним органам Німеччини, які продовжують розслідування.

Вибухи на "Північному потоці-1" та не введеному в експлуатацію "Північному потоці-2" сталися 26 вересня 2022 року. Після цього Данія, Німеччина та Швеція розпочали спільне розслідування.