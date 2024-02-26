Німеччина веде таємні переговори з Індією про постачання снарядів для України - ЗМІ [ Редагувати ]
Німеччина веде конфіденційні таємні переговори з Індією щодо закупівлі снарядів для України через посередників. Про це пише Der Spiegel.
В Індії зберігаються кілька сотень тисяч артилерійських снарядів. Переговори проводяться таємно, оскільки Індія, як і раніше, підтримує дружні відносини з Москвою.
Der Spiegel також припускає, що подібні угоди на користь України можливі, зокрема, з арабськими країнами. Деякі мають великі запаси боєприпасів. Опитані виданням експерти вважають, що можливості випуску боєприпасів є на Балканах та в низці країн Африки.
Німеччина та Індія інформацію про переговори не коментували.
У березні 2023 року Євросоюз пообіцяв надати Україні мільйон артилерійських снарядів впродовж 12 місяців - спочатку за рахунок наявних запасів, а потім укладаючи контракти на спільні закупівлі та збільшуючи промислові потужності.
Наприкінці січня 2024 року голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що країни ЄС зможуть поставити Україні до березня лише трохи більше 500 тисяч снарядів. За 10 місяців Євросоюз зміг надати Києву лише 330 тисяч снарядів, наголошував Боррель.
Нагадаємо, що Чехія знайшла за межами Євросоюзу 800 тис. артилерійських снарядів, які країна може поставити Україні впродовж кількох тижнів за фінансової підтримки США, Німеччини, Швеції чи інших країн. Про це заявив президент Чехії Петр Павел.
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