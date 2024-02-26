Майже 20 глав європейських держав у понеділок, 26 лютого, зустрінуться у президентському палаці в Парижі з ініціатиіви президента Франції Еммануеля Макрона, щоб довести, що вони, як і раніше, солідарні у підтримці України після двох років повномасштабної війни. Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на прес-службу Єлисейського палацу.

Більшість європейських лідерів, зокрема канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Польщі Анджей Дуда, а також прем'єр-міністри 15 країн ЄС будуть присутні на цій зустрічі.

Крім того, у ній візьмуть участь представники США та Канади, а також міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. Зустріч союзників України відкриється відеовиступом президента Володимира Зеленського.

Завдання конференції полягає скоріше у моральній підтримці України, ніж у координації конкретних зусиль європейських країн. Конкретика міститься у нещодавно укладених з Україною Францією, Німеччиною, Італією, Данією та Канадою двосторонніх угодах у галузі безпеки.

Сьогоднішня зустріч у Єлисейському палаці має, за задумом організаторів та учасників, надіслати сигнал міжнародній спільноті, що європейська підтримка України - політична, військова та фінансова - триває, незважаючи на складну ситуацію на фронті.

"Два роки війни… Україна бореться за себе, за свої ідеали, за нашу Європу. Наша підтримка їй не ослабне", - написав президент Емманюель Макрон у соцмережі X.