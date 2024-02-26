Макрон збирає у Парижі конференцію з підтримки України [ Редагувати ]
Майже 20 глав європейських держав у понеділок, 26 лютого, зустрінуться у президентському палаці в Парижі з ініціатиіви президента Франції Еммануеля Макрона, щоб довести, що вони, як і раніше, солідарні у підтримці України після двох років повномасштабної війни. Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на прес-службу Єлисейського палацу.
Більшість європейських лідерів, зокрема канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Польщі Анджей Дуда, а також прем'єр-міністри 15 країн ЄС будуть присутні на цій зустрічі.
Крім того, у ній візьмуть участь представники США та Канади, а також міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. Зустріч союзників України відкриється відеовиступом президента Володимира Зеленського.
Завдання конференції полягає скоріше у моральній підтримці України, ніж у координації конкретних зусиль європейських країн. Конкретика міститься у нещодавно укладених з Україною Францією, Німеччиною, Італією, Данією та Канадою двосторонніх угодах у галузі безпеки.
Сьогоднішня зустріч у Єлисейському палаці має, за задумом організаторів та учасників, надіслати сигнал міжнародній спільноті, що європейська підтримка України - політична, військова та фінансова - триває, незважаючи на складну ситуацію на фронті.
"Два роки війни… Україна бореться за себе, за свої ідеали, за нашу Європу. Наша підтримка їй не ослабне", - написав президент Емманюель Макрон у соцмережі X.
Two years of war. Battered and bruised, but still standing. Ukraine is fighting for itself, for its ideals, for our Europe. Our commitment at its side will not waver. pic.twitter.com/kHpxVcPuDd— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 23, 2024
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