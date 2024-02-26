Громадяни України зможуть отримати компенсацію частини оплати товарів і послуг, вироблених в Україні, у межах нової державної програми кешбеку "Купуй українське". Про це на презентації платформи "Зроблено в Україні" у Києві сказав президент Володимир Зеленський, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Ми повинні зробити все можливе, щоб якнайбільше українських підприємств змогли зберегти й масштабувати свою роботу. І я доручив Кабміну розробити кілька практичних кроків. Зокрема, розробляється програма Українського кешбеку. Коли за купівлю визначених типів зроблених в Україні товарів та послуг громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку

Глава держави закликав, щоб програма кешбеку запрацювала вже цьогоріч. За словами президента, завданням цієї програми є, "щоб українські гроші залишилися в Україні та працювали в Україні".

Це податки, це зарплати наших воїнів, це можливості нашої держави, зокрема й оборонні. Уже готують параметри українського кешбеку: фінансові й технічні.

Уряд відновлює програму компенсації 25% вартості аграрної техніки українського виробництва і планує з другого півріччя розширити цю програму кешбеку на комунальну та спеціальну техніку, а також на деякий транспорт і ліфти, повідомила перший віце-прем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Ми відновлюємо програму компенсації на сільгосптехніку, кешбек, 25% на техніку українського виробництва... З другої половини року ми працюватимемо над тим, щоб розширити кешбек на інші види техніки: комунальну, спеціальну, транспорт, ліфти.

Вже цього тижня розпочинається запуск онлайн-платформи з інформацією про основні державні інструменти підтримки "Зроблено в Україні". На платформі підприємці зможуть залишити відгуки та скласти рейтинги держпрограм, що допоможе уряду їх опрацювати, систематизувати та повернутися до користувача програми з рішенням, повідомила віцепрем'єрка.

Чому це важливо? Тому що ми вже почули, що президент доручив уряду розробити кешбек. Кешбек стосуватиметься товарів, вироблених в Україні.

Уряд уже ухвалив постанову про популяризацію товарів українського виробництва, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Затверджено знак маркування бренду "Зроблено в Україні", який виділить товари, вироблені національним виробником, серед усіх інших.