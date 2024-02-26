Рашисти намагаються розпалити міжетнічну ворожнечу на Закарпатті [ Редагувати ]
Рашисти намагаються розпалити міжетнічну ворожнечу на Закарпатті. На номери телефонів українських етнічних угорців почали приходити повідомлення угорською мовою із закликами забиратися "геть з України". Про це попереджає Центр протидії дезінформації.
Росіяни масово надсилають жителям Закарпаття в Telegram повідомлення подібного змісту: "Мадяри - паразити і зрадники! Геть з України".
Повідомлення надходять буцімто від "українських націоналістів", але з акаунтів з кодами мобільних операторів Казахстану, Боснії та Герцоговини і Киргизстану.
Такі повідомлення - це чергова російська ІПсО, яка має на меті створити видимість погроз на адресу угорців України з боку "українських націоналістів", щоб спровокувати міжетнічну ворожнечу між українцями та угорцями.
Розуміючи, що українська сила - це єдність народу, росія прагне розколоти українське суспільство.
Центр закликає при отриманні таких повідомлень блокувати контакт, з якого було надіслано смс, та звернутися до Кіберполіції.
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