Рашисти намагаються розпалити міжетнічну ворожнечу на Закарпатті. На номери телефонів українських етнічних угорців почали приходити повідомлення угорською мовою із закликами забиратися "геть з України". Про це попереджає Центр протидії дезінформації.

Росіяни масово надсилають жителям Закарпаття в Telegram повідомлення подібного змісту: "Мадяри - паразити і зрадники! Геть з України".

Повідомлення надходять буцімто від "українських націоналістів", але з акаунтів з кодами мобільних операторів Казахстану, Боснії та Герцоговини і Киргизстану.

Такі повідомлення - це чергова російська ІПсО, яка має на меті створити видимість погроз на адресу угорців України з боку "українських націоналістів", щоб спровокувати міжетнічну ворожнечу між українцями та угорцями.

Розуміючи, що українська сила - це єдність народу, росія прагне розколоти українське суспільство.

Центр закликає при отриманні таких повідомлень блокувати контакт, з якого було надіслано смс, та звернутися до Кіберполіції.