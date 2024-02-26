Україна та Франція ведуть переговори про постачання французьких багатоцільових винищувачів Mirage 2000. Про це повідомив президент Укарїни Володимир Зеленський.

"Так, йде мова про винищувачі, - сказав Зеленський у відповідь на запитання кореспондента LCI про перспективи поставок Mirage 2000 Україні.

Подробиць про перебіг переговорів він не навів.

16 лютого керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що очікує на поставки французьких винищувачів.

Forbes писав, що Париж може надати Києву близько 20 своїх літаків Dassault Mirage 2000. Журналісти зазначили, що двомісні одномоторні надзвукові Mirage 2000D повністю сумісні з крилатими ракетами SCALP-EG та інтелектуальними бомбами HAMMER. Перші вже використовуються Силами оборони України, останні мають з'явитися незабаром.

У вересні 2023 року речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат говорив, що Mirage 2000 - застаріла модель, яка не потрібна українській армії.

Раніше повідомлялося, що Україна відмовились від австралійських винищувачів F-18 Hornet.