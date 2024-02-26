Британська GSK створила ефективні ліки від гонореї у формі таблеток [ Редагувати ]
У понеділок, 26 лютого, британська фармацевтична компанія GSK повідомила, що розроблені нею ліки для лікування гонореї виявилися такими ж ефективними, як і внутрішньом'язові ін'єкції, що застосовуються зараз. GSK зробила таку заяву за результатами третьої стадії клінічних випробувань препарату.
Йдеться про розроблений GSK антибіотик гепотидацин (gepotidacin), який приймається у формі таблеток. Зазвичай, при лікуванні гонореї (інша назва трипер - ред.) призначається препарат цефтріаксон у формі внутрішньом'язової ін'єкції або його комбінація з іншими ліками.
У GSK заявили, що новий препарат може бути особливо корисний пацієнтам, які страждають на гонорею, резистентну до інших препаратів, або пацієнтам з непереносимістю інших ліків. Компанія також тестує дію гепотидацину при лікуванні інших захворювань, зокрема хвороб сечостатевої системи.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі щорічно фіксується понад 82 млн нових випадків зараження гонореєю, причому захворюваність зростає. Лише у США кількість випадків зараження цією хворобою зросла вдвічі з 2009 по 2022 рік, досягнувши 648 тис.
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