Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що ситуація в Україні, як в питанні економіки, так і на фронті є складною, але контрольованою.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим.

За словами президента, про те, що відбувається в Україні та хто і як з партнерів підтримує країну можна говорити довго. Зеленський заявив, що одним словом важко описати ті процеси, які відбуваються як на фронті, так і на кордоні чи сусідніх країнах.

Одним словом описати складно. Використовуючи мову наших військових, коли я запитую: "Що там у нас сьогодні на полі бою?", використовуючи їх слова відповім на ваше запитання: ситуація складна, але повністю контрольована.

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