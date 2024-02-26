"Складна, але повністю контрольована": Зеленський про ситуацію в Україні [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що ситуація в Україні, як в питанні економіки, так і на фронті є складною, але контрольованою.
Про це він сказав під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим.
За словами президента, про те, що відбувається в Україні та хто і як з партнерів підтримує країну можна говорити довго. Зеленський заявив, що одним словом важко описати ті процеси, які відбуваються як на фронті, так і на кордоні чи сусідніх країнах.
Одним словом описати складно. Використовуючи мову наших військових, коли я запитую: "Що там у нас сьогодні на полі бою?", використовуючи їх слова відповім на ваше запитання: ситуація складна, але повністю контрольована.
Читайте також, Кулеба заявив, що росія використовує тему виборів для роз'єднання України.
по темі
У четвер, 22 лютого, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із дипломатами, представниками держав та міжнародних організацій
Україна успішно домовилася про укладання угоди про гарантії безпеки з кількома іншими країнами
Президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський підпишуть угоду про безпеку між двома країнами
У понеділок, 12 лютого, президент України Володимир Зеленський провів першу Ставку в оновленому складі
Польські фермери розширюють свої протести. Цього тижня вони планують заблокувати контрольно-пропускний пункт на кордоні з Литвою