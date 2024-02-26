Зеленський підписав законопроєкт про демобілізацію строковиків [ Редагувати ]
У понеділок, 26 лютого, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про демобілізацію строковиків із відстрочкою від мобілізації на 12 місяців.
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
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