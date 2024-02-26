У "Дії" запустять новий вид електронних документів. Там стануть доступні дипломи про освіту та шкільні атестати. Про це повідомляється у Telegram міністра з цифрової трансформації Михайла Федорова.

Більше не потрібно буде шукати вдома диплом і просити батьків його відправити поштою. При працевлаштуванні не треба буде вести теку з дипломами, а під час вступу до ЗВО - зі свідоцтвами.

Він також зауважив, що дипломи про освіту та шкільні атестати будуть доступні і для тих, хто виїхав за кордон.

Долучитись до тестування може кожен українець, якому виповнилося 14 років та він має ідентифікаційний код.

Зареєструватися на тестування можна за посиланням.

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