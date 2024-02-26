Доступ до дипломів та атестатів у "Дії": як записатись на бета-тестування [ Редагувати ]
У "Дії" запустять новий вид електронних документів. Там стануть доступні дипломи про освіту та шкільні атестати. Про це повідомляється у Telegram міністра з цифрової трансформації Михайла Федорова.
Більше не потрібно буде шукати вдома диплом і просити батьків його відправити поштою. При працевлаштуванні не треба буде вести теку з дипломами, а під час вступу до ЗВО - зі свідоцтвами.
Він також зауважив, що дипломи про освіту та шкільні атестати будуть доступні і для тих, хто виїхав за кордон.
Долучитись до тестування може кожен українець, якому виповнилося 14 років та він має ідентифікаційний код.
Зареєструватися на тестування можна за посиланням.
Раніше ми писали про те, що в Україні зʼявиться новий додаток "Мрія" для учнів та батьків: що відомо.
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