Польські фермери розширюють свої протести. Цього тижня вони планують заблокувати контрольно-пропускний пункт на кордоні з Литвою. Про це розповів співорганізатор протесту на литовському кордоні Кароліс Печіньскінс, повідомляє LRT.

За його словами, протестувальники хочуть зупиняти та перевіряти у КПП між литовським містом Кальварія та польським Будзиськом усі транспортні засоби, які можуть перевозити українське зерно чи іншу сільськогосподарську продукцію.

Акція протесту має розпочатися 1 березня о 10 годині ранку. Це не буде повною блокадою пункту пропуску через кордон. Ми, фермери, разом з польською владою хотіли б перевірити, що перевозиться у вантажівках, приділяючи особливу увагу тим транспортним засобам, які можуть перевозити сільськогосподарську продукцію.

При цьому не зупинятимуть легковики, бензовози, промислові вантажі або вантажівки зі худобою.

Ми просто хочемо довести і привернути увагу до того, що відбувається, тому що вважаємо, що наші інтереси порушуються, і ми не отримуємо ні від кого підтримки. Питання про блокаду литовського кордону виникло при обмірковуванні того, як посилити тиск на польський уряд.

Раніше Кулеба заявив, що нинішня ситуація на кордоні дуже складна, і дуже проста водночас. Складна вона, за словами міністра, бо намагаються всю відповідальність за проблеми європейських фермерів скинути на Україну.