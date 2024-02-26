Польські фермери анонсували протести на кордоні з Литвою [ Редагувати ]
Польські фермери розширюють свої протести. Цього тижня вони планують заблокувати контрольно-пропускний пункт на кордоні з Литвою. Про це розповів співорганізатор протесту на литовському кордоні Кароліс Печіньскінс, повідомляє LRT.
За його словами, протестувальники хочуть зупиняти та перевіряти у КПП між литовським містом Кальварія та польським Будзиськом усі транспортні засоби, які можуть перевозити українське зерно чи іншу сільськогосподарську продукцію.
Акція протесту має розпочатися 1 березня о 10 годині ранку. Це не буде повною блокадою пункту пропуску через кордон. Ми, фермери, разом з польською владою хотіли б перевірити, що перевозиться у вантажівках, приділяючи особливу увагу тим транспортним засобам, які можуть перевозити сільськогосподарську продукцію.
При цьому не зупинятимуть легковики, бензовози, промислові вантажі або вантажівки зі худобою.
Ми просто хочемо довести і привернути увагу до того, що відбувається, тому що вважаємо, що наші інтереси порушуються, і ми не отримуємо ні від кого підтримки. Питання про блокаду литовського кордону виникло при обмірковуванні того, як посилити тиск на польський уряд.
Раніше Кулеба заявив, що нинішня ситуація на кордоні дуже складна, і дуже проста водночас. Складна вона, за словами міністра, бо намагаються всю відповідальність за проблеми європейських фермерів скинути на Україну.
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