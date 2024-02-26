У понеділок, 26 лютого, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому народному депутатові Сергію Пашинському у вигляді арешту на два місяці з можливістю застави. Про це стало відомо під час засідання суду.

Слідча суддя ВАКС застосувала до Пашинського тримання під вартою до 25 квітня 2024 року із заставою у 272,5 млн гривень.

У разі внесення застави підозрюваним суддя поклала на нього низку зобов'язань:

прибувати за кожним викликом детектива, прокурора та суду;

не виїжджати з Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у цій справі та рядом свідків;

здати всі закордонні паспорти на зберігання до відповідного держоргану;

носити електронний браслет.

Рішення може бути оскаржене до Апеляційної палати.

Прокурор САП просив арештувати екснардепа із можливістю внесення застави у розмірі 299,9 млн гривень. Він цитував протоколи матеріалів негласних слідчих дій, за якими Пашинський у 2023 році нібито обговорював придбану ним квартиру на 840 кв. м та іншу нерухомість.

Захист натомість просив відмовити у застосуванні запобіжного заходу. Або визначити такий, що не був би пов'язаний з обмеженням волі.

Нагадаємо, що справу проти голови Асоціації виробників зброї активізували після його звернення в НАБУ щодо розкрадання 240 мільйонів євро.