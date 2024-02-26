У понеділок, 26 лютого, президент України Володимир Зеленський зробив заяву.

Чим довше перебувають наші люди в російській неволі, тим складніше їм потім буде повертатись у нормальне життя. Маємо зробити все можливе і неможливе, щоб цей пункт нашої Формули миру, а саме повернення всіх полонених та депортованих, – щоб все це було реалізовано.

"Я дякую нашим всім посадовцям, інституціям, які працюють заради повернення українців. Дякую кожному міжнародному посереднику – державам та лідерам. Дуже важливо ні про кого не забути і знайти всіх: військових та цивільних, депортованих дітей, кримських політичних вʼязнів, вивезені сімʼї – всіх треба знайти і повернути", - сказав він.

І обовʼязково треба притягти до відповідальності росію, кожного воєнного злочинця, всіх причетних до депортації наших людей, до знущань з полонених. Сказав це, звертаючись до учасників Міжнародної платформи за звільнення незаконно утримуваних рф цивільних осіб у 10-ту річницю спротиву окупації.

Раніше ми писали про те, що Зеленський підписав законопроєкт про демобілізацію строковиків.