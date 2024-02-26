Парламент Угорщини ратифікував заявку Швеції в НАТО [ Редагувати ]
У понеділок, 26 лютого, парламент Угорщини ратифікував заявку Швеції на вступ до НАТО. Про це повідомляє Index та генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.
Зазначається, що в перший день весняної сесії представники ухвалили ратифікацію членства Швеції в НАТО.
За це проголосували 188 депутатів, ще 6 виступили проти. Тих, хто утримався, не було. Угорщина була останньою державою-членом, яка схвалила заявку Швеції в НАТО.
Генсек привітав голосування угорського парламенту за ратифікацію членства Швеції в НАТО.
Тепер, коли всі союзники схвалили це рішення, Швеція стане 32-м союзником НАТО.
За його словами, членство Швеції зробить їх усіх сильнішими і безпечнішими.
Раніше ми писали про те, що у Європі розпочалися великі морські навчання НАТО.
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