Компанія ТОВ "Міськбудальянс", яка веде будівництво поруч із Солом’янським ландшафтним парком та разом із спеціалізованими підприємствами виконує на замовлення ДТЕК Київські електромережі роботи з перенесення високовольтної лінії електропередачі (ЛЕП) під землю, яка частково пролягає територією зеленої зони закликає мешканців та представників громадськості не перешкоджати законній діяльності працівників, що виконують ці роботи.

Представник забудовника пояснює, що ці заходи здійснюються на благо містян та з метою забезпечення подальшої безпеки електропостачання району.

"Останнім часом деякі особи, що входять до громадської організації "Збережемо Солом’янський парк", заважають роботі, проводять несанкціоновані мітинги, виводять з ладу техніку та погрожують працівникам. З цієї причини на місце неодноразово викликались поліцейські та приймали відповідні заяви про перешкоджання законній господарській діяльності та пошкодження техніки", – зазначили в забудовника.

Виконавець робіт має повний комплект необхідної дозвільної та проєктної документації. Він гарантує, що після завершення облаштування ЛЕПу, благоустрій буде повністю відновлено під контролем фахівців ДТЕКу і балансоутримувача парку.

"Фахівці розпочали етап облаштування підземних лотків, в які буде закладено кабель та перепідключено до мережі енергетиками. Цей етап передбачає земляні роботи та тимчасовий демонтаж асфальтного покриття у місцях перекладання кабелю, який потім буде відновлено", – повідомили в забудовника.

Через провокативні дії окремих громадян виконавець робіт буде змушений переглянути графік виконання та перенести погоджені терміни завершення. Це може послужити підставою для подачі позовної заяви до суду щодо стягнення відшкодування за простій техніки та спеціалістів з ГО "Збережемо Солом’янський парк".

Важливо відзначити, що такі дії активістів можуть суттєво вплинути й на роботу замовника перенесення ЛЕПу – ДТЕК Київські електромережі. Адже в цей непростий час, кожна година і день є важливими для збереження і відновлення елементів критичної інфраструктури.

Також у забудовника вчергове нагадують, що зведення об'єкта відбувається в зоні, яка не є парковою, а на ділянці, що призначена для будівництва. Ця територія ще з 1965 року використовувалася для автотранспортного підприємства з гаражами та СТО. В подальшому було отримано містобудівні умови та обмеження (МУО), а також дозвіл на виконання будівельних робіт. Таким чином, будівництво є законним. І наголошують, що жодного зеленого насадження в парку забудовником знищено не було.