Нові суми вже з березня: у Кабміні заявили про підвищення пенсій в Україні [ Редагувати ]
Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович заявила про те, що в Україні найближчим часом буде проведено індексацію пенсій. Вже з березня всім пенсіонерам збільшать виплати в середньому на 322 гривні.
Про це вона сказала в ефірі телемарафону.
Вона розповіла, що індексація торкнеться абсолютно всіх пенсіонерів, у тому числі тих, які працюють.
За словами міністра, з 1 березня буде загальна індексація на 8%, яку проводять відповідно до закону.
У середньому пенсія зросте приблизно на 322 гривні. І середня пенсія у нас збільшиться і становитиме 5 717 гривень.
Чиновник уточнила, що найменші пенсії, які отримують громадяни з невеликим трудовим чи страховим стажем, зростуть на 364 гривні в середньому.
Вона нагадала, що цього і минулого року уряд сформував індексацію таким чином, щоб на максимальний відсоток збільшити найменші пенсії.
Така пенсія становитиме не менше 2 725 гривень, а найбільша пенсія зросте відразу майже на 3 тисячі гривень і це буде 23 610 гривень.
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