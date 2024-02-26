В Угорщині обрали нового президента [ Редагувати ]
Парламент Угорщини 26 лютого затвердив призначення президентом Томаша Шуйока, голови Конституційного суду.
Про це повідомляє Telex. За нього проголосували 134 депутати угорського парламенту, проти були лише п’ять. Він був єдиним кандидатом на посаду, запропонованим партією "Фідес" прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
Попередня глава суду, Каталін Новак, подала у відставку раніше у лютому у зв'язку зі скандалом: виявилось, що вона помилувала чоловіка, який звинувачувався у насильстві над дітьми в одному з дитячих будинків.
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