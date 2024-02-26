Збірна Бразилії стала чемпіоном світу з пляжного футболу у 2024 році. У фіналі турніру бразильці перемогли Італію з рахунком 6:4.

Фінальна частина ЧС-2024 відбулася в Об'єднаних Арабських Еміратах і розпочалася 15 лютого. У змаганні брали участь 16 збірних, які були розподілені по чотирьох групах, а до чвертьфіналу вийшли по дві найкращі команди кожної групи.

На своєму шляху до фіналу Бразилія виграла групу D, а потім перемогла Японію (8:4) та Іран (3:2) у плей-оф. Італія також перемогла у групі A, а потім у матчах на виліт перемогла Гаїті (5:2) та Білорусь (3:3, 5:4 у серії пенальті). Цей фінал став другим протистоянням між Бразилією та Італією на ЧС: у 2008 році "селесао" також здобула перемогу з рахунком 5:3.

Нагадаємо, мюнхенська "Баварія" оголосила, що влітку після закінчення сезону розлучиться з головним тренером Томасом Тухелем.