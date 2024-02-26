Відомого актора засудили до довічного увʼязнення у рф: чоловік воює у складі "Російського добровольчого корпусу" [ Редагувати ]
Російського актора Кирила Канахіна, відомого за участю у серіалі "Глухар", фільмі "Ніхто не знає про секс-2" та інших кінофільмах, засудили до довічного ув'язнення у справі про "державну зраду". Цю інформацію опублікували російські пропагандистські ЗМІ.
Причина судового рішення полягає в тому, що 41-річний актор з перших днів російського вторгнення пішов на військову службу у складі "Російського добровольчого корпусу", який підтримує Україну. Ці дії спричинили негативну реакцію з боку Кремля, а особливо розгнівання викликало виявлення того, що Канахін брав участь у штурмі Брянської області. Таким чином, було прийнято рішення засудити актора до довічного ув'язнення у відсутності. У тексті вироку зазначається:
Канахін напав на село Любечани у Брянській області у складі РДК 2 березня 2023 року. Він разом з іншими диверсантами потрапив до російського населеного пункту і вбив двох місцевих жителів.
Нагадаємо, у рф громадські діячі зазнають суттєвого тиску з метою продемонструвати відкриту підтримку війни проти України.
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