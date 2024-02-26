Зеленський узяв участь у саміті лідерів, який зібрав Макрон для підтримки України [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський 26 лютого взяв участь у неофіційному саміті, організованому президентом Франції Емманюелем Макроном, на якому зібралися приблизно два десятки держав для обговорення шляхів подальшої підтримки України.
Про це повідомив президент України.
Звичайно, наші арсенали, наша здатність виробляти зброю, постачання зброї для України та безперервність підтримки, – перерахував він.
За словами Зеленського, основною темою саміту стало "все, що зміцнює нас у Європі, нашу стійкість, спроможності". Президент не уточнив конкретних обговорень, що відбулися на саміті в Парижі, але наголосив на важливості об'єднання Європи для захисту від російської агресії.
Бо кожна з російських втрат і кожен із російських програшів привчає і Росію, і будь-якого іншого супротивника Європи та загалом вільного світу, що агресія результатів не дає й не може дати. Співпраця та рішучість – це дві відповіді, які варто всім дати на питання про закінчення війни та наближення миру, – додав Зеленський.
Нагадаємо, у понеділок, 26 лютого, президент України Володимир Зеленський зробив заяву. "Чим довше наші люди в неволі рф, тим складніше їм буде повертатись у нормальне життя".
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