Німеччина 26 лютого оголосила про новий пакет військової допомоги для України, який включає артилерійські боєприпаси, дрони та машини розмінування. Цю інформацію опубліковано на офіційному сайті німецького уряду.

У рамках цього пакету було передано:

14 тисяч снарядів калібру 155 міліметрів;

10 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами;

чотири машини розмінування WISENT 1;

три мобільні, дистанційно керовані та захищені системи розмінування;

обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

250 наборів інструментів з підривними матеріалами;

22 системи датчиків та глушилок проти БПЛА;

12 терміналів супутникового зв'язку;

чотири автомобілі для охорони кордону.

Крім того, оновлено перелік допомоги, яку Німеччина планує надати Україні у майбутньому: 10 додаткових броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2 і 20 систем датчиків та глушилок проти дронів.

Нагадаємо, Бундестаг (нижня палата німецького парламенту) проголосував проти резолюції про постачання Україні крилатих ракет Taurus. Підтримали резолюцію 182 депутати, проти виступили 480, ще 5 парламентаріїв утрималися від голосування.