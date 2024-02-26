Німеччина передала Україні новий пакет допомоги [ Редагувати ]
Німеччина 26 лютого оголосила про новий пакет військової допомоги для України, який включає артилерійські боєприпаси, дрони та машини розмінування. Цю інформацію опубліковано на офіційному сайті німецького уряду.
У рамках цього пакету було передано:
- 14 тисяч снарядів калібру 155 міліметрів;
- 10 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами;
- чотири машини розмінування WISENT 1;
- три мобільні, дистанційно керовані та захищені системи розмінування;
- обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- 250 наборів інструментів з підривними матеріалами;
- 22 системи датчиків та глушилок проти БПЛА;
- 12 терміналів супутникового зв'язку;
- чотири автомобілі для охорони кордону.
Крім того, оновлено перелік допомоги, яку Німеччина планує надати Україні у майбутньому: 10 додаткових броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2 і 20 систем датчиків та глушилок проти дронів.
Нагадаємо, Бундестаг (нижня палата німецького парламенту) проголосував проти резолюції про постачання Україні крилатих ракет Taurus. Підтримали резолюцію 182 депутати, проти виступили 480, ще 5 парламентаріїв утрималися від голосування.
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