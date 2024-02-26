Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура виявили організовану групу осіб, які намагалися заволодіти 11,4 мільйонами гривень від АТ "Укрзалізниця".

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

У 2018 році очільник групи, підприємець, вирішив здійснити контроль над товарно-грошовими потоками УЗ. Він звернувся до давніх знайомих серед представників уряду та, за їх допомогою, домігся призначення членів своєї групи на керівні посади в УЗ.

У період з 2018 по 2021 роки посадові особи "Укрзалізниці", виконуючи вказівки лідера групи, забезпечили перемогу його контрольованої компанії у тендері на закупівлю пневмоінструменту. Продукцію поставили філіям УЗ за завищеною вартістю, що призвело до переплати в розмірі 11,4 мільйонів гривень.

У рамках справи було оголошено про підозру дев'ятьом особам: двом керівникам організованої групи, шістьом посадовцям АТ "Укрзалізниця" та бенефіціару ТОВ. Лідера схеми затримали, триває розслідування інших епізодів злочинної діяльності.