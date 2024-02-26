Львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу продовжили термін перебування під вартою [ Редагувати ]
Бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який фігурує у справі про постачання неякісного одягу та білизни для ЗСУ, продовжили запобіжний захід на місяць, а саме до 29 березня.
Цю інформацію підтвердила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян у коментарі для "Суспільного".
Рішення про продовження запобіжного заходу було ухвалено судом 23 лютого. На попередньому засіданні, 22 лютого, Київський апеляційний суд відхилив скаргу адвокатів Ігоря Гринкевича на рішення Печерського райсуду щодо запобіжного заходу, яке передбачало тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 429 тисяч гривень.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань має всі відповідні ухвали для арешту майна Софії Морозюк, колишньої нареченої сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.
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