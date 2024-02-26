Близько 700 жителів Авдіївки відмовились залишати місто і залишилися під окупацією російської федерації. Про це повідомив Павло Дяченко, інспектор відділу комунікацій Національної поліції в Донецькій області та учасник евакуаційного загону "Білий янгол", повідомляє "Радіо Свобода".

Дяченко зауважив, що точна кількість відмовників не може бути визначена, але за попередніми підрахунками їх близько 700. Він також наголосив, що під час спілкування з жителями Авдіївки члени "Білих янголів" не почули відкритої підтримки росії та окупантів.

Коли поліцейські екіпаж "Білих янголів" кожного дня спілкувався з людьми, евакуйовував, допомагав, привозив гуманітарку, ніхто особисто в очі не казав, що вони чекають росію. Ні, просто хтось мовчки приймав гуманітарку або щось інше, - розповів він.

Варто нагадати, що до повномасштабного вторгнення у Авдіївці проживали близько 30 тисяч українців.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, росії вдалося захопити Авдіївку, звернувшись за підтримкою до Ірану та Північної Кореї. Також Москва мобілізувала більше сил і збільшила виробництво.