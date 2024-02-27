Угорщина ратифікувала вступ Швеції до НАТО [ Редагувати ]
Вже тридцять дві! Найближчим часом Швеція офіційно стане членом НАТО. Напередодні протокол про її вступ ратифікувала остання країна Альянсу - Угорщина. Як проходило голосування? І як довго шведи, які раніше пишалися своїм нейтралітетом та позаблоковістю, йшли до Альянсу? Далі.
188 - "за" і лише 6 - "проти". Історичне рішення ухвалене. Швеція, яка понад 200 років дотримувалася політики нейтралітету, може приєднатися до НАТО. Парламент Угорщини нарешті ратифікував протокол про її вступ до Альянсу. Розширенню НАТО на Північ уже нічого не заважає.
Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини:
Ми підтримуємо приєднання Швеції. НАТО є оборонним альянсом. Ми створюємо союзи, щоб захистити одне одного у разі зовнішнього нападу. Немає серйознішого зобов'язання. Звісно, у нас і надалі будуть розбіжності в думках і позиціях, бо шведи та угорці не однакові. Але ми з розумінням ставимося до нашої несхожості. Саме так поводяться серйозні нації.
Шлях Швеції до НАТО тривав майже два роки. Заявку на вступ шведи подали ще у травні 2022 року після повномасштабного вторгнення росії в Україну. І через нього.
Роберт Далсьо, старший аналітик шведського агентства оборонних досліджень:
До анексії Криму, вступ до НАТО підтримували близько 20 відсотків шведів. Після окупації півострова, ця цифра збільшилася: "за" вже була третина населення, третина виступала "проти", інші вагалися. Та після повномасштабного нападу росії на Україну, люди визначилися. Стати членами Північноатлантичного альянсу захотіли дві третини шведів.
Приєднатися до Альянсу Швеція планувала одночасно з раніше позаблоковою сусідкою - Фінляндією. Але не вийшло. Обидві країни довго долали вето Туреччини, яка висунула їм низку умов. Фіни впоралися з цим завданням раніше і вступили до НАТО восени торік. Шведи отримали зелене світло від Анкари лише наприкінці січня цього року. А потім - ще місяць - з ратифікацією тягнула Угорщина. Щоби вмовити прем'єра Віктора Орбана, до Будапешта довелося летіти шведському голові уряду Ульфу Крістерссону. І підписувати угоду про продаж угорцям нових шведських винищувачів.
Ульф Крістерссон, прем'єр-міністр Швеції:
Розмова була конструктивною, ми домовилися рухатися вперед у сферах спільних інтересів. Що стосується двосторонньої співпраці, наші країни щойно уклали важливу угоду. Угорщина придбає у Швеції ще 4 винищувачі Gripen.
Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини:
Коли ми купували перші Gripen, то не могли взяти стільки, скільки було потрібно. Бо ми були бідні. Настав час подовжити й доповнити контракти.
Тепер справа за формальностями. Згідно з правилами, ратифікований Угорщиною протокол має надійти на збереження до Держдепартаменту США. Далі Швеція зможе приєднатися до Північноатлантичного Альянсу. І зміцнити позиції блоку в Північній Європі.
Роберт Далсьо, старший аналітик шведського агентства оборонних досліджень:
У нас є сучасні військово-повітряні сили, чудові підводні човни, спеціально адаптовані до умов Балтійського моря. У нас є невеликий, але високотехнологічний військово-морський флот. Зі вступом Швеції - НАТО отримає сильного партнера й усуне фактор невизначеності в Північній Європі. Останній пазл стане на своє місце.
Коли прапор Швеції офіційно замайорить біля штаб-квартири НАТО у Брюсселі стане відомо вже найближчими днями. Утім, відкладати цю церемонію точно не будуть.
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