24-го числа, на День Незалежності, ми знаходилися на території Криму, і український прапор знаходився на території Криму.

Збиті російські літаки, вибухи на російських нафтобазах та ураження об'єктів у Криму - це неповний перелік спецоперацій Головного управління розвідки Міноборони України.

Моя колега Єлизавета Яковлева поспілкувалася з одним з учасників знакових спецоперацій. Ексклюзивне інтерв'ю з військовим спецпідрозділу "Тимура" за позивним "Леван" - далі.

Добрий день. Дякую, що зголосилися на це інтерв'ю. 2 роки повномасштабної війни. Розкажіть, будь ласка, якими ці 2 роки були для Вас?

Вітаю вас. 2 роки війни - це було нелегко. Але за нами стоїть наша країна, наша родина, і я гадаю, що ніхто не втомився. Ми маємо сили, ми маємо можливості для того, щоб продовжувати цю війну до переможного кінця.

У скількох операціях ви брали участь?

"Cпецпідрозділ Тимура" проводив більше 20-ти спеціальних операцій у різних точках - як на території України, так і за територією України.

Ви приєднались до розвідки ще до повномасштабного вторгнення?

Ні. До повномасштабного вторгнення, як і багато наших побратимів, жив звичайним життям. У мене є певний бойовий досвід, і, відповідно, на початку повномасштабного вторгнення було прийнято рішення, що ми стоїмо в строю пліч-о-пліч з нашими побратимами і б'ємо ворога.

Чи повпливало на ваш вибір те, що Ваша рідна країна, Грузія, теж має гіркий досвід боротьби з російською агресією?

Однозначно, так. Воно дуже сильно вплинуло. Тому що Грузія досі перебуває у нелегкій ситуації, 20 відсотків країни окуповано. І та сама ситуація практично зараз в Україні. І той бойовий досвід, який у мене був, він в основному був набутий у Грузії.

Ви казали про те, що брали участь у приблизно 20 операціях. Скільки з них відомо широкому загалу?

Стратегічно важливі та дуже своєрідні - це операції морем. І те, що було зроблено для всіх, включаючи наших партнерів, це було практично нездійсненне завдання. Ті хлопці, які виконали цю операцію, написали нову історію.

Одна з операцій, в якій Ви безпосередньо брали участь - це захід, а точніше заходи в Крим. Розкажіть про свій досвід, як це відбувалось?

Це комплекс спеціальних операцій, що проводило ГУР, це дуже складний механізм. Це було кілька етапів. Декілька етапів для того, щоб повернути повний контроль над стратегічно важливими об'єктами. Перші операції штурмового характеру. Це дало нам можливість, щоб противник відчув, що вони вразливі. Перші операції завдали величезних збитків противнику - як у матеріально-технічному плані, так і у фізичному плані. І після наступного етапу, коли ми почали бити по острову Зміїний спеціальними засобами, це дало можливість, щоб вони відійшли, вони залишили острів. Після одразу спецпідрозділ ГУР МО "Тимура" відійшов на півострів, ми взяли під повний фізичний контроль півострів, і цим зміцнили наші позиції між нашим берегом, який знаходиться під контролем, та півостровом.

Що було найскладнішим?

Найскладніше - це технічні засоби, яких у нас не було. І реально можна сказати, що справжні герої, народ наш, який може практично не маючи відповідних засобів для того, щоб вразити вогневі точки противника, зможе придумати альтернативні варіанти це зробити. Можемо сказати, що великі професіонали цієї справи, наші партнери, зокрема й західні, дивилися на це дуже скептично. У це було важко повірити. Технічні засоби, вони вирішують дуже великий шматок роботи, але, не дивлячись на це, у нас є сила волі, яка змушує нас йти вперед.

Це найголовніша зброя?

Так, все правильно. Але сам факт, що 24-го числа, на День Незалежності, ми знаходилися на території Криму, і український прапор знаходився на території Криму, це був один із найважливіших чинників, і ми це зробили. І населення Криму, яке знаходиться там і яке 100% підтримує Україну, але не може реагувати на ті чи інші моменти, воно відчуло нашу присутність.

Не менш важлива операція ГУР - це захоплення так званих "вишок Бойка". Фактично, це були 2 виїзди на гумових човнах, за 100 кілометрів, без прикриття, без підтримки в повітрі. І ви це змогли зробити - по-перше, встановити контроль. І відійти без втрат.

Те, що ми провели операцію без втрат - це показник високого професіоналізму бійців та високого професіоналізму керівництва, яким було проведено цю операцію. Перехід був реально понад 200 кілометрів, він був дуже складним, враховувалися всі деталі, у тому числі й погодні умови, режим, спеціальна техніка, спеціальне умундирування, вираховувалося все до найменшої деталі з урахуванням кожного кілограма. І на тлі цього, коли розрахунок було зроблено, прийнято рішення рухатись, і з урахуванням цих розрахунків у нас все вийшло. Для нас було важливо першим етапом взяти під фізичний контроль острів Зміїний для того, щоб розвивати звідти успіх у бік тимчасово окупованого Криму.

Чи можна сказати, що такими маленькими операціями-вилазками ми поступово виборюємо велику перемогу?

Хочу, щоб усі розуміли: не може бути швидкої перемоги просто зараз. Тому що це складний шлях. Але якщо ми так стабільно і чітко пересуватимемо лінію фронту у бік супротивника, обов'язково буде перемога, і вона буде, в принципі, скоро. Головне - вірити в наші сили та вірити у перемогу, тому що в нас іншого шляху немає.

Не можу в контексті цієї операції з "вишками Бойка" не згадати один момент. Я кілька місяців тому спілкувалася з вашим колегою - це командир підрозділу "Артан". І він розповів, що коли один з його бійців під час маневру випав із човна і, якщо не помиляюсь, 16 годин провів у відкритому морі. Власне, коли його знайшли, було запитання, як він взагалі витримав, як він проводив ці 16 годин у відкритому морі. І він відповів коротко: "Хоч виспався".

Так, так і було. І Ви наголосили, що спілкувалися з моїм побратимом та моїм близьким другом. Так, так і було: людина, яка під час проведення спеціальної операції випала з човна. Він провів понад 16 годин. Людина, понад 9 годин не могла провести на воді, з урахуванням тієї амуніції, яка на ньому була вона не могла. Боєць розповідав, що він періодично засинав, бо відключався. Потім прокидався і продовжував пливти. І це є показник сили волі. Структура, яка відбирає особливо мотивованих бійців для спеціальних завдань. І основною складовою підбору - це мотивація та морально-вольові якості. Після цього можна все, звичайно, доопрацювати - в тому числі фізичну, в тому числі вогневу підготовку. Але основа - це мораль, це наші цінності. І за ці цінності люди йдуть помирати. Це гени людей, які просто жили спокійно, і хтось прийшов і ці гени воїна в них розбудив. Я бачив людей, які приходили з вулиці, які працювали у різних сферах, хтось в ІТ, хтось був власником свого бізнесу. І через кілька місяців разом з нами пліч-о-пліч воювали, ніби все життя займалися цим. У нас гасло: "У повітрі, на землі, у воді, і в горах".

І у вогонь, і у воду... І на півострів Крим?

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Тож, працюємо на майбутню перемогу і чекаємо, чекаємо новин. Дякую Вам дуже за інтерв'ю.