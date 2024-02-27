Важкі бої по всій лінії фронту. Ворог тисне вперед у спробах прорвати оборону ЗСУ. Лиманський, Бахмутський, Авдіївський напрямки - всюди противнику вистачає і сил, і засобів. Напередодні наші захисники відійшли від Ласточкиного, що поблизу Авдіївки. Щоб зайняти більш вигідні рубежі та укріпити лінію оборони, повідомили в оперативно-стратегічному командуванні військ "Таврія".

Деокуповані населені пункти Луганщини та тилові міста Донеччини росія систематично обстрілює. Нищить інфраструктуру та будинки цивільних. Із прифронтових територій триває примусова евакуація. Детальніше про ситуацію на східному фронті - далі.

Важкі бої по всій лінії фронту на Луганщині. Ворог щосили намагається прорвати нашу оборону. Напередодні противник штурмував у напрямку Білогорівки.

Щоденно наші оборонці знищують російські підрозділи у Серебрянському лісництві поблизу Кремінної.

Позивний "Рей", аеророзвідник 1 БрОП НГУ "Буревій":

Це скид на основі пластиду. Там пластидовий стержень. І навколо нього йде шрапнель. Типу мелених цвяхів. По потужності десь як три четверті 82 міни.

Окрім скидів, аеророзвідки шукають бліндажі, позиції, техніку окупантів та передають дані про них мінометним та артилерійським розрахункам.

Тягне на собі якийсь мішок...цікаво. Він, походу, в той бліндаж залізе, який позавчора накривали. А що він там тягне? Тушонку?

Та попри вдалі операції, противник теж не спить, кажуть наші воїни.

Позивний "Моссад", аеророзвідник 1 БрОП НГУ "Буревій":

У нас как би протівнік далеко не з простих, тому він постійно розвивається і шото дєлає, викопує нові позиції. Постоянно якось їх улучшає, заривається внутрь. Так. Скоро будем под зємльой з ними бороться. Так що таке.

Важка ситуація по всій лінії фронту і в межах Донеччини. На Бахмутському напрямку напередодні наші сили оборони відбили десятки атак противника.

Андрій Бабичев, військовослужбовець 93 бригади "Холодний Яр":

Ситуація на Бахмутському напрямку погіршується. Ворог застосовує іншу тактику. В них не м'ясні штурми.

А це евакуація нашого пораненого бійця з Бахмутського напрямку. Військові 93 бригади дістають своїх із самісінького пекла.

Андрій Бабичев, військовослужбовець 93 бригади "Холодний Яр":

Застосовуються квадроцикли для того, щоб вивезти з нуля, бо там така дорога, що на автівці проїхати дуже важко.

Це вже кадри 42 окремої механізованої бригади з-під Іванівського. Днями наші армійці вразили групу піхоти, що пересувалася на броні. А на цьому відео з-під Хромового теж відмінусовано істотну кількість особового складу росіян.

Натиск ворога дуже серйозний. На Авдіївському напрямку напередодні наші воїни змушені були залишити Ласточкине. Нині вони закріплюються на більш вигідних рубежах. Щодо Степового, то напередодні наші вояки відбили там серію атак противника. А це кадри з Авдіївки. На них - знищення російських вантажівок УРАЛ з боєкомплектом за допомогою FPV-камікадзе.

Тилові міста Донеччини щоденно під ворожими обстрілами. Це наслідки російської війни із мирними в Костянтинівці. У неділю окупанти вдарили по місту авіабомбою та ракетами С-300. Одну людину поранило. Пошкоджено понад 70 будівель. Знищено приміщення залізничного вокзалу, зруйновано місцевий храм та кілька закладів освіти.

- Родители без дома, мы - без работы. - У меня три дня назад в дом был прилет, сегодня на работе прилет. Все, я бомж, я осталась без работы и без ничего.

Ворог біснується, то ж лишатися на Донеччині дедалі небезпечніше. Нині із прифронтових міст і сіл триває примусова евакуація. Групи поліції "Білий Янгол" спільно з ДСНС та представниками військових адміністрацій вивезли всі родини з дітьми із 9 населених пунктів Мар'їнської та Очеретинської громад.

Генадій Юдін, поліцейський екіпажу "Білий Янгол":

Реактивні системи залпового вогню, що постійно прилітають по селищах, і артилерія. Це - керовані авіабомби.

Серед евакуйованих 8-річна Олена. Дівчинці та її батькам уже вдруге доводиться покидати домівку. Раніше сім'я мешкала у Красногорівці, але, через постійні обстріли, виїхала до села Зоряне. Не так давно окупанти почали гатити вже й сюди. Ворожі снаряди не раз вибухали поруч з будинком родини:

- Иногда бывают обстрелы, и громко. - А что ты делаешь, когда обстрелы? - Прячусь в зале, потому что в зале безопасно. Там нету никаких окон.

Поліцейські вкотре пояснюють: поки тривають бої - евакуюватися з прифронтових населених пунктів необхідно, щоб зберегти своє життя.