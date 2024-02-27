ЄС погодив заходи щодо конфіскації прибутку від активів рф [ Редагувати ]
Керівництво Європейського союзу згодилося розробити заходи, що дозволять конфіскувати прибуток від заморожених російських активів для створення фонду допомоги Києву, а цей процес займе кілька місяців.
Про це повідомив спецпосланець Греції по Україні Спірос Лампрідіс у Парижі, повідомляє "Суспільне".
Ми збираємося це зробити [розробити заходи щодо конфіскації активів рф]. Я думаю, що це питання кількох місяців, — сказав він, додавши, що ці заходи дозволять отримати від 50 до 60 мільярдів євро, які згодом будуть передані Україні.
Лампрідіс також вважає, що вилучення прибутку з активів є більш обережним і безпечним кроком, ніж конфіскація самих активів, на яку настоюють США та Велика Британія. Реалізація пропозицій Вашингтона та Лондона, за його словами, може призвести до серйозного підриву довіри третіх країн і змусить їх утриматися від зберігання власних активів на Заході.
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