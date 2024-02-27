Виставку, присвячену опору кримців, відкрили в Офісі Кримської платформи в Києві. 10 років тому росіяни розпочали анексію півострова. 26 лютого 2014 місцеві жителі вийшли на мітинг у Сімферополі на підтримку України. Протест тоді зібрав до 10 тисяч людей. І навіть зараз, на тимчасово окупованому півострові, діє рух опору.

Окремі написи, елементарні малюнки. Ці мінімалістичні за стилем зображення - роботи Алевтини Кахідзе. Вона одна з учасниць виставки "Ломикамінь. Жіночий спротив у Криму", що відкрилася в Представництві Президента України в Криму. Художниця каже: такими простими та зрозумілими навіть дітям замальовками хотіла розказати світу справжню кримську історію.

Алевтина Кахідзе, художниця:

Це факти, це щось із листів, це фотографії. Я це зв'язую в таку візуальну історію, щоб вона й для мене була чимось, що я запам'ятала. І це стає так само свідченнями для інших.

Інші учасники виставки презентують свої фотоколажі, окремі світлини, та навіть окремі мінівиставки. На роботах зображений побут кримських татар, спогади свідків подій 10-річної давнини, історії жінок-політв'язнів. Організатори наголошують: головна ідея заходу - розповісти про найболючіші події в Криму не короткими заголовками у стрічках новин, а передати реальні історії постраждалих від окупаційного режиму.

Тетяна Філевська, кураторка мистецького проєкту, креативна директорка "Українського інституту":

Переважна більшість наших героїнь - це жінки, які чинять спротив, політв'язні, політичні бранки окупаційного режиму. Це також досвід кримських татарок, які зазнавали поколіннями переслідування від російської влади. Ми говоримо також про тих, хто втратив свій дім, хто вже понад 10 років не бачив свою родину. Дуже важлива роль мистецтва - це перетворити новинні заголовки, статистику, на реальний досвід людей.

Назва виставки "Ломикамінь" на честь невеликої квітки, що росте на кримському високогір'ї та здатна прорости навіть крізь каміння. Організатори підкреслюють: так само, крізь потужний тиск окупаційної влади, репресії та ув'язнення за сфабрикованими справами, український спротив у тимчасово окупованому Криму продовжує діяти.

Таміла Ташева, постійна представниця Президента України в АР Крим:

На жаль, таку ситуацію ми бачимо протягом 10 років, коли до будинків кримських татар і українців вриваються рано-вранці додому, кладуть їх обличчям на підлогу і проводять обшуки. Ми бачимо, як після повномасштабного вторгнення зріс спротив на території півострова. І багато з тих людей, які чинять спротив, це жінки.

Виставка "Ломикамінь. Жіночий спротив у Криму" триватиме до 13 травня. Вхід вільний.