Макрон не виключає відправку сухопутних військ західних країн в Україну [ Редагувати ]
На конференції в Парижі розглядалася можливість відправлення сухопутних військ західних країн в Україну, проте присутні не досягли консенсусу з цього питання.
Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на виступ президента Франції Емманюеля Макрона після завершення конференції з підтримки України у Парижі.
Макрон підкреслив, що всі лідери погодилися, що не бажають вступати у війну з "російським народом", а також висловили намір дотримуватись стримування ескалації, як це робили від початку вторгнення російської федерації в Україну.
Ми це обговорили. Наразі консенсусу щодо відправлення військ немає. Але в цьому питанні в майбутньому нічого не слід виключати. Ми зробимо все можливе, щоб росія не змогла виграти цю війну, - сказав Макрон.
Макрон стверджував, що західні країни "мають намір зробити все необхідне, щоб росія не могла" перемогти у цьому конфлікті: "Все можливо, якщо це корисно для досягнення наших цілей".
Нагадаємо, у Середземному морі біля берегів Сицилії сьогодні вранці, 26 лютого, стартують морські навчання країн НАТО під назвою Dynamic Manta.
по темі
Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про створення коаліції між західними партнерами України для постачання країні далекобійного озброєння, включаючи ракети середньої та великої дальності, а також бомби
Наразі таких домовленостей уже три, а початок поклала Велика Британія, для цього прем'єр Ріши Сунак спеціально приїздив в Україну. Що це означає для України та з ким ще планує домовитись Київ?
Три зустрічі у 2 країнах за 1 день! Закордонний візит Володимира Зеленського проходив у доволі жвавому ритмі.
У пʼятницю, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон підписали угоду про співробітництво
Президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський підпишуть угоду про безпеку між двома країнами