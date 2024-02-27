На конференції в Парижі розглядалася можливість відправлення сухопутних військ західних країн в Україну, проте присутні не досягли консенсусу з цього питання.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на виступ президента Франції Емманюеля Макрона після завершення конференції з підтримки України у Парижі.

Макрон підкреслив, що всі лідери погодилися, що не бажають вступати у війну з "російським народом", а також висловили намір дотримуватись стримування ескалації, як це робили від початку вторгнення російської федерації в Україну.

Ми це обговорили. Наразі консенсусу щодо відправлення військ немає. Але в цьому питанні в майбутньому нічого не слід виключати. Ми зробимо все можливе, щоб росія не змогла виграти цю війну, - сказав Макрон.

Макрон стверджував, що західні країни "мають намір зробити все необхідне, щоб росія не могла" перемогти у цьому конфлікті: "Все можливо, якщо це корисно для досягнення наших цілей".

Нагадаємо, у Середземному морі біля берегів Сицилії сьогодні вранці, 26 лютого, стартують морські навчання країн НАТО під назвою Dynamic Manta.