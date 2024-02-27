По той бік кордону, розповідає Андрій, стоять близько пів тисячі його колег.

Черга на п'ятнадцять кілометрів в Україну і повна блокада на виїзд до Польщі. Пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ", що на Волині, паралізований. А це найбільші ворота в Європейський Союз. Польські фермери взяли їх в облогу ще два з половиною тижні тому. В Україну пропускають лише до сотні вантажівок за добу, до себе, в Польщу не приймають жодної фури. Водії по обидва боки кордону опинилися у заручниках. Як виживають у своїх машинах та що розповідають ті, хто все ж прорвав блокаду - далі у нашому репортажі з польського кордону.

Це не кабіна - це хатинка маленька.

Пан Сергій вже третій тиждень живе у своїй вантажівці під самісіньким кордоном з Польщею. На Ягодин чоловік приїхав ще до того, як почалася блокада.

Сергій, далекобійник з Києва:

Я сюди під'їхав, заблокували, як кажуть поляки, і на цьому стоп, і ніяких рухів.

Чоловік везе будівельні матеріали в Данію. Та поки що навіть у Польщу потрапити не може.

Дивіться, з того моменту, як я завантажився, в мене своя рослина. Це вже бачите, тут було тільки дві цибульки. Я на земельці посадив, в мене воно цвіте тут. Росте.

Такі підсніжники й тюльпан в імпровізованому горщику виросли за час цієї блокади, розповідає Сергій. Чоловік - із Києва. Поряд стоять колеги з Одеси, Чернігова та Рівного. Всі - у черзі на виїзд в Європу.

Олександр, далекобійник з Рівного:

Другі, треті на заїзд - відкриється заїзд або скасують чергу. А тут машину сказали прикордонники лишать не можна, мусимо або на стоянку їхати, або ще кудись відганяти. Ми є заручниками - ні додому, ні вперед.

З 18-го лютого через "Ягоди" у Польщу не виїхала жодна машина. Електронна черга - стоїть дубом. Нині у ній зо півтисячі машин. Водії знімаються і перереєстровуються на інші переходи. Натомість в Україну рух, хоч і поволі, але йде.

Костянтин, далекобійник з Чернігова:

За вчора машин шістдесят пройшло. Часто гуманітарка іде, квіти їдуть. Восьме ж березня не за горами…

Андрій - один із тих, кому вдалося прорвати блокаду з так званим комерційним вантажем. У чергу по той бік кордону водій ставав ще дев'ятого лютого, коли тільки починався протест польських фермерів. Як це було - зафільмував.

Це вони з'їжджалися під супроводом поліції, десь близько ста одиниць техніки.

Тепер там, каже, лишився лише один тягач і ціла рота протестувальників.

Андрій, далекобійник зі Звягеля:

Як я виїжджав, приблизно, вночі, стояло в порядку десь двохсот чоловік. Як вони мене впустили, я проїжджав повз них, то вони - в кожного ж прапор, і отими тичками по причепу, по тенту стукали, і так само петарди кидали під причеп. Включали сирену.

По той бік кордону, розповідає Андрій, стоять близько пів тисячі його колег. Щоб підтримати їх, наші перевізники ось уже майже два тижні теж протестують. Неподалік "Ягодина" обабіч дороги вишикували свої тягачі. Рух не перекривають, а лише контролюють та зупиняють тих польських керманичів, які хочуть оминути чергу.

Віталій Коценко, голова громадської організації "Перевізники західного регіону":

Вже налаштовано автоматично, на автоматиці ця ситуація, вони самі зупиняються, і підходять до нас, і кажуть: ми проїхали блокаду, ми знаємо, яка тут ситуація, ми будемо стояти й чекати стільки, скільки ви нам скажете. Ми до 15 березня будем стояти твердо.

Анатолій з Ковеля теж доєднався до акції протесту. Він не зміг виїхати, хоча Польщу мав би минути транзитом.

Анатолій, далекобійник з Ковеля:

До Німеччини вантаж такий, що не має відношення до сільськогосподарської продукції ніякого. Це розпалювачі камінів.Я розгублений, яке життя, третій тиждень у машині. Намет. Хлопці приїжджають там, і їсти щось привозять.

Декому з водіїв рідні вже навіть посилки шлють під кордон. Вся провізія за час простою, кажуть, вже закінчилася.

Сергій, далекобійник з Києва:

Дружина в мене добра, гарнюня, і вона мені присилає. І прислала теж поїсти там, щось таке необхідне, а так тушкованка, сало, підчеревина, цибулька, хочете, я Вас пригощу зараз цибулинками, ось в мене є.

Від такої пропозиції ми, звісно, відмовитись не змогли. Пан Сергій навіть поділився рецептом страви, приготованої просто у ваговозі.

Покришив цибульку у каструльку, приварив, додав яєчко, муки на сковорідку, і все дуже просто і ситно. - Смачно по-українськи з цибулькою? - Та, та. Можете спробувати.

Тут, біля найбільших воріт у Європу, водії кажуть, стоятимуть до тих пір, поки їх не відчинять. Щоправда, коли це станеться - прогнозувати важко. Адже з першого березня до фермерів у Польщі ще планують доєднатися тамтешні перевізники, які блокували українсько-польський кордон з листопада до середини січня.