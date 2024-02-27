Негайно продати будинки друзів путіна в Лондоні - до цього закликає мер британської столиці. Садік Ган написав відкритий лист міністрові житлово-комунальних послуг з вимогою витратити російські гроші на будівництво нового житла, зокрема і для українських біженців.

З подробицями цієї ідеї - наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька з Лондона.

Ідея продати будинки російських олігархів - не нова. Мер Лондона запропонував її ще 2 роки тому, після повномасштабного вторгнення. Коли до Британії, зокрема й столиці, почали приїжджати перші українці-втікачі від війни. Насамперед, йдеться про ту власність, яка роками пустує. У багатьох будинках російські власники взагалі ніколи не жили, бо придбали їх лише для того, щоби прилаштувати брудні гроші. За підрахунками антикорупційної організації Transparency International, російські олігархи володіють майном, яке могло би дати понад мільярд фунтів лондонському бюджетові. За ці кошти можна звести понад 4000 нових будинків. І заселити в них новоприбулих українців. Проблема в тому, що влада столиці не має права вилучати майно, навіть якщо воно підсанкційне. Це під силу лише урядові країни. І оскільки за 2 роки після виникнення ідеї щодо продажу будинків, вона так і не реалізувалася, мер Лондона вирішив ще раз про неї нагадати. Він написав листа міністрові ЖКГ із проханням терміново вирішити питання.

Садік Ган, мер Лондона:

Багато людей використовують Лондон для відмивання своїх грошей. Вони купують будинки, які стоять порожніми, замість того, щоби стати оселями для тих, хто їх потребує. Вони купують бізнеси, зокрема футбольні клуби, щоби відмивати гроші. Уряд мусить врешті-решт це припинити. Необхідно створити реєстр усіх будинків із закордонними власниками, слід відібрати усі активи наближених людей до путіна, а якщо це будинки, то варто використати їх для прихистку українців. Решту активів - реалізувати і зробити все, щоби гроші залишилися тут, а не пішли назад путінським дружкам.

Від початку війни у 2014 році, британська влада наклала санкції на 1700 російських громадян та підприємств. Для багатьох із них це справді ускладнило життя, бо в Лондоні в них великі маєтки, бізнес, діти ходять до шкіл/університетів. Утім, окрім заборони на в'їзд та замороження активів, більше нічого не відбувається. За законодавством дуже складно довести корупційне походження капіталу, для суду недостатньо аргументу дружби з путіном. Велику надію покладали на запровадження так званих "ордерів на багатство незрозумілого походження" 6 років тому. Але за весь цей час їх застосували всього в чотирьох справах, жодна із них не стосувалася російських багатіїв.

Аннеліз Доддз, голова Лейбористської партії Великої Британії:

Є різні форми підставних компаній, товариств з обмеженою відповідальністю, а також непрозора система власності. Усе це полегшує деяким особам ховати свої статки, і це залишається головною перепоною для того, щоби ми могли швидко та ефективно протидіяти.

Франц Вайлд, працівник Бюро журналістських розслідувань (Лондон):

Ми завжди дивимося на те, які потоки брудних грошей пов'язують кремль зі Сполученим Королівством, і хто з британців допомагає із цим. Кілька речей має статися в країні, щоби припинити це. По-перше, необхідно надати чинності цілій низці законів, які вже готові, щоби ми розуміли, хто чим володіє. А по-друге, британський уряд має дати більше ресурсів тим структурам, які стежать за виконанням законів, вони відверто недофінансовані.

Одночасно із долею грошей російських корупціонерів, у Лондоні вирішують і долю резервів російського центробанку. У Британії заморожені 33 мільярди доларів країни-агресорки. Загалом у світі розміщені 350 мільярдів золотовалютних резервів рф. Більшість цієї суми - у Бельгії. І вона, приміром, вирішила віддавати Україні податок із відсотків, які генерують заморожені російські депозити. Перший транш складе майже 2 мільярди доларів.