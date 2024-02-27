Один з дронів, який прямував на Одещину, мав дуже складне маневрування, росіянами провокативно був закладений маршрут на перетину кордону українсько-молдовської ділянки.

Про це у вівторок, 27 лютого, в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила Наталія Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник.

"Ми зафіксували цей перетин кордону - дрон пролетів кілька десятків кілометрів у повітряному просторі Молдови, після чого знову повернувся в Україну", - сказала речниця.

Також вона розповіла подробиці нічної атаки по території України.

"Ворог намагається системно тероризувати південні регіони. Сили ППО розпочали свою роботу практично звечора. З 19:30 розпочалась атака керованими безпілотниками типу "Шахед". Потім ворог атакував Кіровоградщина й Одещину. Чотири дрони, які були спрямовані на Кіровоградщину, вдалося знищити і фактично в той же час ворог застосував тактичну авіацію по напрямку тимчасово окупованої Херсонщини. По Кіровоградщині спрямували дві ракети Х-59, які також були знищені силами ППО. Ми зафіксували цей перетин кордону - дрон пролетів кілька десятків кілометрів у повітряному просторі Молдови, після чого знову повернувся в Україну", - відповіла Гуменюк.

Крім цього, вона прокоментувала ситуацію у Чорному морі та можливість ракетних атак.

"І діяльність Сил оборони, і погодні умови не сприяють тому, щоб корабельне угруповання ворога було розгорнуто і максимально дозволяло собі маневрувати так, як це раніше було в акваторії Чорного моря. Наразі ми фіксуємо, що ракетоносії вже протягом тижня не зʼявляються на відкритих просторах Чорного моря, перебуваючи в пунктах базування, але памʼятаємо, про те, що вони споряджені і готові до застосування. Для того, щоб зʼявитися на бойовому чергуванні, їм достатньо дві-три години", - сказала Наталія Гуменюк.