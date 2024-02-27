Дерева на пам'ять про загиблих захисників України на Прикарпатті висаджують не вперше.

"Жити без тебе". Проєкт для родин загиблих захисників втілюють на Прикарпатті. У пам'ять про героїв рідним пропонують висадити по саджанцю та доглядати за ним, щоб за пару років виростити справжній дубовий гай. Більше про цю ініціативу в сюжеті Жанни Дутчак.

Майже вісімдесят сімей загиблих захисників зі всієї Івано-Франківщини зібралися у місті Тлумач на запрошення волонтерів. Щоб разом згадати героїв і посадити на пам'ять про них саджанці дубів.

Висадила в горщик деревце й Вікторія зі своїм одинадцятирічним сином Владиславом. Вона дружина загиблого захисника - сержанта взводу технічного забезпечення третього механізованого батальйону шістдесят п'ятої бригади Володимира Карвацького. Чоловік родом із Тлумача. На фронт пішов добровольцем в квітні дві тисячі двадцять другого, займався ремонтом бронетехніки та евакуацією поранених із поля бою. Загинув торік, у листопаді, на Запоріжжі від удару дрона-камікадзе.

Вікторія Карвацька, дружина загиблого захисника Володимира Карвацького:

Зараз ми вчимося жити, поки що без нього не дуже получається. Але стараємося. Це, мабуть, буде якимось продовженням, він не живий, але хай це буде хоч в дереві.

З деревцем у руках повертається додому в Івано-Франківськ і Наталія. Її чоловік - поліцейський Володимир Розвадовський, загинув на фронті влітку двадцять другого року.

Наталія Розвадовська, дружина загиблого захисника Володимира Розвадовського:

Кожні вихідні я їжджу на цвинтар, і я приїжджаю, і чогось мені здається, що він просто на війні, що він прийде.

Це деревце - символ продовження життя її чоловіка тут, поруч із нею та їхньою донечкою Даринкою, каже жінка. Дівчинці було лише два роки, коли Володимир загинув.

Наталія Розвадовська, дружина загиблого захисника Володимира Розвадовського:

Це дерево символічне, будемо його садити, буде наша пам'ятка, навіть якщо в Тлумачі посадимо, будемо проїздом із дитиною, буду казати ось татове дерево росте.

Дерева на пам'ять про загиблих захисників України на Прикарпатті висаджують не вперше, кажуть організатори заходу. Це масштабний проєкт під назвою "Жити без тебе", який планують реалізовувати у всіх громадах області.

Мар'яна Яремчук, ініціаторка проєкту "Жити без тебе":

Згуртувати людей, які об'єднані одним горем. Ми придбали деревця, купили горщики, ґрунт і дали їм можливість посадити життя. Окутати його своєю любов'ю, теплом. І ці деревця вони несуть додому, щоб це дерево обігріло родинне тепло.

Дуб обрали спеціально, кажуть організатори. Адже це дерево - символ величі й могутності. Вже за місяць родини загиблих героїв знову зберуться разом, щоб висадити зі своїх саджанців дубовий гай.