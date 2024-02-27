Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про створення коаліції між західними партнерами України для постачання країні далекобійного озброєння, включаючи ракети середньої та великої дальності, а також бомби.

Він зазначив це під час брифінгу після зустрічі країн-партнерів України у Парижі 26 лютого. Макрон підкреслив, що нова коаліція створена для підтримки України та необхідності поразки росії для забезпечення безпеки та стабільності в Європі.

Зараз у нас є вісім коаліцій. Ми також вирішили створити девʼяту — коаліцію для ударів на далеку відстань, — пояснив Макрон.

Франція також підтримує мобілізацію фінансування Європи. Макрон висловив думку, що європейські країни повинні взяти на себе фінансові зобов'язання та створити спеціальний фонд для фінансування спільних військових ініціатив на підтримку України.

Крім того, Макрон уточнив плани союзників щодо постачання України боєприпасами й закликав європейців збільшити їхнє виробництво.

У найближчі десять днів ми збираємося викласти всі ці зусилля на стіл, тому що ми опитали багато європейських і неєвропейських країн, у яких є боєприпаси, — наголосив Макрон.

Нагадаємо, на конференції в Парижі розглядалася можливість відправлення сухопутних військ західних країн в Україну, проте присутні не досягли консенсусу з цього питання.