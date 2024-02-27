Навчились цінувати життя: як працюють кропивницькі рятувальники [ Редагувати ]
Вони першими приїжджають на допомогу постраждалим та ліквідують наслідки ворожих атак. Мова про рятувальників. Ця професія потребує від людини не лише фізичної, а й психологічної підготовки.
Про особливості роботи в екстремальних умовах, необхідні навички та вміння цінувати життя - двоє рятувальників з Кропивницького розповіли нашій кореспондентці Олені Бринзі.
Мене звати Орлов Владислав, мені 28 років, я начальник караулу, в службі порятунку 11 років. Бойовий одяг складається з штанів та куртки, пожежне спорядження складається з ременя, карабіну, пожежної сокири та пожежної каски. В даному бойовому одязі та спорядженні ми ліквідовуємо усі пожежі, надзвичайні ситуації, в тому числі надзвичайні події, викликані ворожими обстрілами.
Владислав показує екіпірування рятувальника.
Владислав Орлов, начальник караулу ДСНС у Кіровоградській області:
У мене мама, тато були рятувальниками, зараз вони ветерани на пенсії, старший брат теж рятувальник. Воно того вартує, коли допомагаєш людям, коли бачиш результат своєї роботи,
Саме Владислав та його колеги - першими прибувають на місце ворожих обстрілів.
Владислав Орлов, начальник караулу ДСНС у Кіровоградській області:
Звичайно, коли бачиш це горе, розумієш, що ці люди, наприклад, просто ішли на роботу, не очікували, що це стане їх останнім робочим днем, і взагалі це дуже велике горе для нашого народу, нашої землі.
Долати стрес Владиславу допомагає родина.
Владислав Орлов, начальник караулу ДСНС у Кіровоградській області:
Люблю грати в футбол, і найкраще для мене допомагає позбутися стресу - це провести час зі своєю сім'єю і друзями.
Мене звати Віктор Мелішкевич, я працюю пожежним рятувальником вже 4 роки, мені 25.
Рукави 55 та 77 діаметру, ствол для подачі піни, це відсікає електрику: ножиці, черевики, килимок. Також шансові інструменти: ломи, багри, сокири.
І на таких автівках Віктор з колегами виїжджають на ліквідацію ворожих обстрілів.
Віктор Мелішкевич, пожежний рятувальник ДСНС у Кіровоградській області:
Це був мій свідомий вибір, я сюди влаштовувався, був готовий до цієї професії, знав, що тут чекає, першочергово - це рятувати людей, а все інше потім.
Тому вкрай важливо постійно приділяти увагу підготовці та тренуванням.
Віктор Мелішкевич, пожежний рятувальник ДСНС у Кіровоградській області:
Треба виконувати свою роботу, бути до цього готовим, фізично, морально, психологічно до цього всього потрібно бути готовим.
А справжнім тилом та підтримкою є родина, ділиться Віктор.
Віктор Мелішкевич, пожежний рятувальник ДСНС у Кіровоградській області:
Проводити ще більше часу з родиною, тому що як дивишся, люди йдуть на роботу, а у них закінчується життя, просто і в цей момент не важливо нічого - ні гроші, ні робота, нічого, тільки сім'я.
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