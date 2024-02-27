Четверо людей дістали поранення внаслідок падіння уламків збитих російських ракет у небі над Дніпром проти ночі понеділка. Вибухова хвиля була такою потужною, що знесла дахи, потрощила стіни, вибила вікна у п'ятиповерхівках навкруги. Більше інформації в сюжеті Олени Мендалюк.

Зірвані дахи, стіни - частково зруйновані вибуховою хвилею, частково посічені осколками. Скрізь розбитий шифер, цегла та скло.

Такий вигляд має приватний сектор Дніпра після чергової російської атаки. Місцеві розказують, що чули близько п'яти вибухів.

Жінка перша вийшла, а я тут - і вибух. Полетіло скло. Тут шифер був у нас. Вона аж сюди залетіла. Он кров, і двері ось злетіли.

Олександр відвів дружину до ванної, промив рану і викликав швидку. Минула ніч була найстрашнішою в житті Ольги. Жінка розповідає, як залишилась без даху над головою. Після вибуху не вціліла жодна стіна її оселі, і ледь не загинули рідні.

Ольга, власниця зруйнованого будинку:

Думала про те, щоб моя дитина була жива й ціла, і я її побачила. Після того, як все осипалось, просто така димка. Ти нікого не бачиш, ось так нікого не бачиш. Дитину не бачиш, вона кричить, а нічого зробити не можу.

Чоловік та донька Ольги з легкими пораненнями потрапили до лікарні. Загалом, внаслідок падіння уламків російського залізяччя, поранень зазнало четверо людей. Життю постраждалих нічого не загрожує, їх стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Двох пацієнтів готують сьогодні-завтра до виписки. Ще один чоловік з переломом потребує хірургічного втручання.

Сергій, завідувач відділення міської лікарні:

Сам наслідок перелому. Пацієнт спускався до укриття дуже швидко, оступився, і на фоні цього зламав гомілку.

На місці руйнувань кипить робота: друзі, сусіди постраждалих та комунальники ліквідовують наслідки. Розбирають завали та прибирають розбиту цеглу, посічене скло й шифер.

Ми затягнули, скільки змогли, стільки й затягли.

Вже встигли затулити плівкою вибиті вікна в жителів гуртожитку неподалік місця падіння фрагментів снаряда. Місцеві ж оговтатися від пережитого не можуть.

Зінаїда, жителька Дніпра:

Наш дом прям начало трусить. Невестка дитину 2,5 года от так накрила. Она тоже бедна испугалась очень. Люди все в шоке були.

На місцях атак працюють комунальники. У багатоповерхівках замінюватимуть 35 вибитих вікон.

Олександр Степаненко, головний інженер підприємства "Жилсервіс-5":

Уже о 8 ранку наші співробітники зробили заміри вікон вибитих. Зараз привозиться скло, і зараз відбувається заміна скла.

Загалом внаслідок ворожої атаки у Дніпрі постраждали 10 приватних осель, кілька автівок, два п'ятиповерхових гуртожитки та багатоквартирний будинок.