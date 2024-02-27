Блокада кордону: в чергах стоять понад 2 тисячі автівок [ Редагувати ]
Польські фермери продовжують блокувати рух для українських вантажних транспортних засобів. Сукупно на всіх напрямках на території Польщі перебуває десь 2100 транспортних засобів.
Про це у вівторок, 27 лютого, повідомив Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України у ефірі телемарафону.
"На щастя, вони не блокують рух для інших категорій транспорту, мова про легкові автомобілі та автобуси. Звісно, були випадки, коли вони масштабували свої дії на кілька годин, в тому числі і для легковиків та автобусів ускладнювався рух через кордон на окремих напрямках, але загалом рух для цієї категорії вільний як в бік Польщі, так і тих, хто слідує в бік нашої держави", - сказав Демченко.
Також речник відповів, скільки вантажівок перебувають у чергах.
"По вантажним транспортним засобам по тих напрямках, де зараз відбувається блокування руху, а це пункти пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рада-Руська", "Краківець" та "Шегині", сукупно на всіх цих напрямках на території Польщі перебуває десь 2100 транспортних засобів. Найбільше - навпроти пунктів пропуску "Краківець", "Рава-Руська" та "Ягодин", - відповів речник.
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