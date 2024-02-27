Місцеві жителі кажуть, вдень ховаються від обстрілів у хатах, а вночі спускаються до підвалів.

Черговий гуманітарний вантаж доставили надзвичайники жителям Степногірська та прилеглих сіл, що на Запоріжжі. Здебільшого ці населені пункти ворог обстрілює артилерією та реактивними системами. Як виживають там люди та чому не хочуть виїжджати? Інна Гогой розкаже.

Прифронтовими дорогами Запорізької області знову мчить машина рятувальників. Це надзвичайники везуть гуманітарну допомогу жителям Степногірська та прилеглих сіл.

Олександр Шатило, заступник начальника Василівського райуправління ГУ ДСНС у Запорізькій області:

Для мешканців міста Степногірськ, селища Кам'янське, Плавні та Приморське возять гуманітарну допомогу, питну воду. Наразі до мешканців привезли сухі гарячі обіди, солодощі та каву.

Окрім продуктів, привезли й корми для тварин. Люди опікуються тутешніми котами та собаками, яких кинули напризволяще колишні власники.

Світлана, жителька Василівського району:

У мене 11 собак і 8 котиків, а так дуже багато у людей, у нас 7-8 собак на людину.

Степногірськ та навколишні села неокупованої частини Василівського району, росіяни обстрілюють постійно. Тиші тут немає з перших днів великої війни.

Микола Малихін, начальник 17 державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС у Запорізькій області:

Стріляють протягом 24 години на добу, і взагалі стріляють артилерією. - РСЗВ, ні? - Інколи бувають і РСЗВ, "Гради", інколи й мінометні обстріли. Були випадки, коли були пошкоджені власні будинки, оселі громадян, і надавали допомогу з деблокування з завалів.

Місцеві жителі кажуть, вдень ховаються від обстрілів у хатах, а вночі спускаються до підвалів.

Наталя, жителька Василівського району:

Вони бувають на вихідні хорошо пуляють, суббота-воскресенье, особенно в праздники, в праздники хорошо нас обточують.

Валентина, жителька Степногірської громади:

І утром стріляють, з утра ще не так, а на вечір дають...

Найбільше потерпають населені пункти, розташовані за декілька кілометрів від ворога. Зокрема, у Плавнях та Кам'янському немає світла і води. Люди там як можуть намагаються облаштувати побут та хоч якось вижити. Адже окупанти постійно б'ють по мирних селянах.

Любов, жителька села Плавні:

По нашей улице был обстрел, даже не дали людям оказать помощь. Выделили же, что гражданские бегут. Там нет причины быть по нам высокоточными дорогостоящими оружиями, остались пенсионеры, самому старшему - 37 года рождения.

Втім навіть за таких умов не всі люди погоджуються виїжджати. Дехто каже, що немає грошей на житло в іншому місці. Є й такі, кому емоційно складно залишити свій, хоч і розбитий, але рідний дім.