У перші тижні повномасштабного вторгнення росії в Україну майже 100 тисяч добровольців вступила до лав ЗСУ.

Два роки повномасштабної війни. Якими ми зустріли ворога 24 лютого 2022 року? Як змінилися за цей час? Чи стали сильнішими та більш згуртованими? І в які міфи більше не віримо? Євген Лесной все проаналізував.

Два роки пройшло, а спогади у всіх майже однакові.

Оксана Богдан, мешканка Київської області.:

24 числа просипаюсь, слышу бах-бах. Я не могу поверить.

Леонід Скрипченко, військовослужбовець ЗСУ, 45 окремий стрілецький батальйон:

О 4-ї я прокинувся від вибухів.

Павло Казарін, військовослужбовець. журналіст, телеведучий:

У той день була моя черга вести ранковий ефір. У такі дні у мене будильник стояв на 5 ранку. Але я прокинувся раніше. Зрозуміло, через вибухи.

Тетяна Цикун, ​мешканка Маріуполя:

Дуже сильні вибухи 24 лютого. Це був шок такий, що не просто щось таке, а саме війна.

В той день 24 лютого 22 року російські ракети одночасно вдарили скрізь. 150 тисяч загарбників почали повномасштабне вторгнення. Перетнули кордони Сумщини, Чернігівщини, Харківщини, Київщини. Почався наступ з боку окупованого Криму.

Про те, що російські війська менш ніж за добу будуть під Києвом, пересічні українці навіть не гадали.

Володимир Зеленський, президент України:

Сьогодні вранці президент путін оголосив про проведення СВО на території Донбасу. росія здійснила військові удари по нашій військовій інфраструктурі. В багатьох місцях України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан.

Українці не мали сумнівів щодо власних Збройних сил. А ось експерти Європи та США не були такі впевнені.

Євген Магда, політолог:

Понад 90 відсотків експертів й політиків вважала, що Україна розвалиться. Розвалиться в перші дні вторгнення. І те, що ми не розвалилися - це наше величезне досягнення. Я думаю, що настільки велике, що ми його ще повністю не осягнули.

Олексій Марценюк, який ще у 2014-му брав участь в бойових діях, на момент масштабного вторгнення мешкав в Італії. Одразу вирішив, що поїде воювати.

Олексій Марценюк, військовослужбовець ЗСУ, розвідник:

Вони не розуміли навіщо я їду. Я в магістраті працював. Шалений. Я понял, что мне пора - без меня ж никак? Кто там умеет орков нарезать с 14 года, как я? Увидел, как в мой исполком тогда ракета хорошо прышла.

Для бізнесмена на той час Леоніда Скрипченка так само все було зрозуміло.

Леонід Скрипченко, військовослужбовець ЗСУ, 45 окремий стрілецький батальйон:

Прийшов у військкомат - дивлюсь, черга 1000 чоловік. Думаю, шансів немає, а враховуючи те, що я невезучий, то хрін візьмуть. Знайшов друзів, й мені сказали, що формується добровольчий батальйон "Штурм".

У перші тижні повномасштабного вторгнення росії в Україну майже 100 тисяч добровольців вступила до лав ЗСУ. Серед них був й відомий журналіст та телеведучий Павло Казарін. Він вважає, що день 24 лютого змінив українців ментально.

Павло Казарін, військовослужбовець. журналіст, телеведучий:

Величезна частина суспільства, на мою думку, позбулася власних ілюзій щодо росії, щодо самих себе. Як суспільство в Україні не було відповідальним, ми б не побачили черг у військкомати впродовж 2022 року.

Весь світ побачив - те, що у Радянському Союзі називали Велика вітчизняна війна. То це й була насправді Вітчизняна.

Олег Саакян, політолог:

Два роки, як суспільство вистояли. І продовжує боротьбу за власну державу. Сталося диво. Україна вистояла. Коли Україна почала звільняти території - стало зрозуміло росія не може подолати Україну.

Поки Київ готувався до оборони. Йшли повномасштабні бої за Гостомель, Ірпінь та Бучу - Маріуполь вже був у повному оточені.

Євген Дикий, військовик, колишній командир роти батальйону "Айдар":

На другу чи третю добу Маріуполь був у глибокому оточені за 200 км від лінії фронту, якщо можна було тоді це називати.

20 днів в оточеному Маріуполі для Тетяни Цикун - страшні спогади. Думка була одна - лише б вижити.

Тетяна Цикун, ​мешканка Маріуполя:

Я бігла попереду, і все розгрібала, щоб машина могла проїхати. І під бомбами. Нам було все одно. Ми торкнулись. Нас бомбанули. Обсипало землею. Ми далі поїхали. Я вибігала - розчищала.

Українки із дітьми тікали від війни. З початку від бомб та ракет. потім від жахів, які побачили у Бучі та інших звільнених територіях.

Понад 14,5 мільйонів українців виїхало після 24 лютого 22-го року за межі країни.

За ці два роки багато українців повернулися. Але ж багато кому повертатися нема куди. Немає роботи, власне житло зруйновано. Рідні домівки залишились на окупованих територіях. Тетяна зараз у Франції.

Тетяна Цикун, мешканка Маріуполю:

Мені кожен день сниться Маріуполь. Мені нікуди повертатися, у мене немає житла. А в Маріуполь, якщо це буде Україна, я повернусь.

Олег Саакян, політолог:

Вимушена еміграція за кордон стала рятівною для жінок та дітей, але на сьогодні це показує цілу низку викликів на майбутнє. По-перше, люди з різним досвідом. Хто залишився в окупації. хто у фронтовій зоні, хто у тилових місцях живе, хто виїхав за кордон - це різні досвіди, з якими прийдеться нам працювати як суспільству. З людьми, що дивляться на світ через різну призму.

Міцність наших Збройних сил вплинули на партнерів в США та Європі. Якщо на початку повномасштабної війни нам давали лише зброю захисту, майже для партизанського спротиву. Зараз зброя наступальна.

Євген Магда, політолог:

Якщо Німеччина та Франція до 24 лютого 22 року не постачала Україні літальної зброї, то тепер ми отримуємо від них ЗРК, танки. Це дуже суттєві зміни. Цікавий факт, що Європейський Союз почав допомагати Україні більше, ніж НАТО.

За ці два роки повномасштабної війни ми навчилися жити без світла та води. Пам'ятаєте спроби росіян занурити нас у повну темряву? Так ми прожили зиму 22-23 років.

2023 рік для багатьох став роком розчарувань.

Олег Саакян, політолог:

Двадцять третій рік став роком краху ілюзій. Україні що після звільнення теріторій владстя ковалерісткі завершити війну розгромивши росію.

Євген Дикий, військовик, колишній командир роти батальйону "Айдар":

Абсолютно не поділяю катастрофічні оцінки двадцять третього року. Я вважаю, що у 23 році наша армія зробила не тільки все, що можна було зробити з наявним у неї ресурсом, а значно більше.

Українці зрозуміли, що ця війна можлива на довго. А військові, що два роки тому, добровільно пішли захищати країну потребують відпочинку.

Леонід Скрипченко, військовослужбовець ЗСУ, 45 окремий стрілецький батальйон:

Сьогодні те, що мене турбує - скоріш би війна закінчилася, виконати поставлені задачі. Всі мають брати участь у війні. На мою думку. або в тилу, або на фронті. Байдуже де.

Це те про що нам варто всім думати. Але ж головне, що українська держава існує. Ми вистояли та навчаємося жити у нових реаліях - реаліях війни на виснаження. Варто пам'ятати що з початку повномасштабної війни знищено понад 400 тисяч російських окупантів. та вірити в ЗСУ.

Два роки тому світ бачився інакше. Всі рахували події на "до та після Другої світової війни". З 24 лютого 2022 та велика війна остаточно пішла в історію.

Обстріли, бомбардування, масові вбивства - це вже не спогади про героїчне минуле, це сучасність.

Відлік часу у 21 сторіччі буде новий. від дати перемоги над рашизмом.