В тому, що безпілотники пролітають через Молдову, немає сенсаційності. Про це заявив Юрій Ігнат, полковник, речник Командування Повітряних сил ЗСУ в ефірі телемарафону у вівторок, 27 лютого.

"Це було і не раз, нічого дивного немає. росія продовжує проводити свої провокаційні дії на цьому напрямку далеко не вперше, не лише ударними безпілотниками, а і розвідувальними БпЛА. Часто вони навіть наближались до території Румунії. Цей дрон пролетів територію Молдови та залетів на південь України, де був знищений нашими силами ППО", - сказав речник.

Також Ігнат прокоментував маневри російських повітряних цілей.

"Безумовно, росіяни знають, де їм легше проходити. Часто будують свої маршрути на кордонах з областями. Тут питання без відповіді. Я не можу сказати точно, чи це було зроблено для того, щоб скоротити шлях, чи для провокативних дій. Ви бачите, що в цьому регіоні теж якісь політичні процеси відбуваються. Держава-окупант намагається і в цьому регіоні (ред. - Придністровʼї) зробити провокативні речі з приєднання", - відповів Юрій Ігнат.