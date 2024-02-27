"Це було раніше, і не раз": Ігнат про російський безпілотник у Молдові [ Редагувати ]
В тому, що безпілотники пролітають через Молдову, немає сенсаційності. Про це заявив Юрій Ігнат, полковник, речник Командування Повітряних сил ЗСУ в ефірі телемарафону у вівторок, 27 лютого.
"Це було і не раз, нічого дивного немає. росія продовжує проводити свої провокаційні дії на цьому напрямку далеко не вперше, не лише ударними безпілотниками, а і розвідувальними БпЛА. Часто вони навіть наближались до території Румунії. Цей дрон пролетів територію Молдови та залетів на південь України, де був знищений нашими силами ППО", - сказав речник.
Також Ігнат прокоментував маневри російських повітряних цілей.
"Безумовно, росіяни знають, де їм легше проходити. Часто будують свої маршрути на кордонах з областями. Тут питання без відповіді. Я не можу сказати точно, чи це було зроблено для того, щоб скоротити шлях, чи для провокативних дій. Ви бачите, що в цьому регіоні теж якісь політичні процеси відбуваються. Держава-окупант намагається і в цьому регіоні (ред. - Придністровʼї) зробити провокативні речі з приєднання", - відповів Юрій Ігнат.
по темі
У ніч на 20 лютого російські окупанти атакували Україну двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400, керованою авіаційною ракетою Х-31 та 23-ма ударними безпілотниками типу "Shahed". Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігна
Наші кореспонденти вчора та сьогодні працювали у дворі пошкодженого будинку - і разом із господарем потрапили у квартиру, яка після ворожої атаки перетворилася на згарище.
Четверо людей дістали поранення внаслідок падіння уламків збитих російських ракет в небі над Дніпром проти ночі понеділка. Більше інформації в сюжеті Олени Мендалюк.
Росіяни планували вийти до Києва у першу ж добу повномасштабного вторгнення. Битва за Київ стала переламною у перебігу великої російсько-української війни. Спогади про перші дні вторгнення та хронологію подій збирала Ярина Марків.
У ніч на 21 лютого українські Повітряні сили повідомили про атаку росіян, під час якої було випущено 6 ракет і 19 дронів-камікадзе типу "Шахед"