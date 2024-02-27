Країни ЄС мають бути готові до нападу з боку росії через кілька років. Це вже не залякування, а цілком реальний консенсус, якого досягли представники близько 20 європейських країн, що були присутні на конференції з підтримки України. Захід організував президент Франції Еммануель Макрон.

Як європейці планують посилити свій щит під назвою "Україна", та які проблеми вирішуватимуть насамперед - Євген Бригар розповість.

Критична нестача боєприпасів для української армії - топтема останнього місяця на багатьох європейських майданчиках. Зустріч, організована Емманюелем Макроном, не стала виключенням. Мозковий штурм близько 20 запрошених політиків направлений на те, щоб зрозуміти: як залучити до озброєння України нових гравців - поки є затримки від США та ЄС.

Емманюель Макрон, президент Франції:

Пріоритет з пріоритетів - це питання боєприпасів. Ми всі за одним столом взяли на себе зобов'язання використати до кінця ті запаси, які залишаються у нас в наявності. Також ми визначили треті країни, які можуть бути мобілізовані в різних категоріях боєприпасів, а також звернутись до третіх країн з проханням про будь-які нові запропоновані рішення.

Хто саме ці "треті країни" не надто афішується. Втім, днями видання "Шпігель" опублікувало статтю, в якій вказує, що, наприклад, Німеччина веде переговори з Індією щодо закупівлі снарядів для України. Загалом, країни ЄС в найкоротші терміни намагаються зібрати півтора мільярда доларів екстреного фінансування на купівлю боєприпасів у країн поза ЄС. Одними з перших свій внесок роблять Нідерланди.

Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів:

Щодо боєприпасів існує чудова чеська ініціатива, яка закуповує по всьому світу снаряди для України. І Нідерланди вирішили оголосити сьогодні ввечері про виділення понад 100 мільйонів євро на цю ініціативу і сподіваються, що інші країни приєднаються до неї.

Важливим досягненням під час спеціального саміту стало створення коаліції для завдання далекобійних ударів. За словами Емманюеля Макрона, Франція збирається мобілізувати всі охочі країни, які почали або готові доставити нове обладнання.

Емманюель Макрон, президент Франції:

Ми також вирішили надати нового імпульсу коаліції з протиракетної оборони, про необхідність якої заявив український президент, і створити дев'яту коаліцію сьогодні ввечері, коаліцію для ударів на далеку відстань, а отже, ракет та бомб середньої та великої дальності.

Під час дискусій між учасниками саміту виникло питання, яке до цього не надто обговорювали у публічній площині: чи відправляти війська західних країн в Україну? Якщо коротко: консенсусу немає. Однак, і категоричного "ні" - не почули.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Багато людей, які сьогодні кажуть "Ніколи", були тими самими людьми, які два роки тому казали: "Ніколи - танкам, ніколи - літакам, ніколи - ракетам дальнього радіуса дії". Я нагадую, що два роки тому багато людей за цим столом говорили: "Ми будемо пропонувати спальні мішки й шоломи", а сьогодні вони кажуть: "Ми повинні працювати швидше і наполегливіше, щоб отримати ракети й танки". Давайте матимемо смиренність визнати, що ми часто запізнювалися на шість-дванадцять місяців. Це і було метою сьогоднішньої дискусії: все можливо, якщо це допоможе нам досягти нашої мети.

Долучився до обговорення майбутньої допомоги Україні й президент Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський, президент України:

Все, що ми робимо разом для захисту від російської агресії, додає нашим народам реальної безпеки на десятиліття вперед. Бо кожна з російських втрат і кожен із російських програшів привчає і росію, і будь-якого іншого супротивника Європи та загалом вільного світу - привчає, що агресія результатів не дає й не може дати.

Вже зовсім скоро президент Франції Еммануель Макрон відвідає Київ. Свій візит до України у першій половині березня він анонсував у Парижі на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським. Точну дату з міркувань безпеки звісно не повідомляють. Утім, відомо, що Макрон приїде не з порожніми руками. Українське військо отримає з десяток французьких артилерійських систем. Про решту домовленостей дізнаємося вже згодом.