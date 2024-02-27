"Загроза є постійно, але наразі у морях немає російських кораблів": речник ВМС прокоментував безпекову ситуацію [ Редагувати ]
В Криму постійно перебувають різноманітні російські системи. Станом на ранок 27 лютого у морях немає російських кораблів. Про це повідомив Дмитро Плетенчук, капітан 3-го рангу, речник Військово-Морських Сил ЗСУ у ефірі телемарафону.
"Ті ж системи "Бал" або "Бастіон", вони протикорабельні, але ворог періодично їх використовує не за призначенням, запускаючи ракети по території України. Ці платформи є мобільними, тому в принципі загроза є постійно, як і загроза застосування морських платформ для запуску "Калібрів" теж є постійною загрозою. Станом на зараз кораблів у морі немає, навіть у Середземному", - сказав він.
Також речник ВМС зазначив, що у росіян є кілька комплексів "Бастіон", але вони їх застосовують не часто. За його словами, ці ракети дорогі і це не цільове використання, тому якусь тенденцію або системність важко визначити.
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