В Криму постійно перебувають різноманітні російські системи. Станом на ранок 27 лютого у морях немає російських кораблів. Про це повідомив Дмитро Плетенчук, капітан 3-го рангу, речник Військово-Морських Сил ЗСУ у ефірі телемарафону.

"Ті ж системи "Бал" або "Бастіон", вони протикорабельні, але ворог періодично їх використовує не за призначенням, запускаючи ракети по території України. Ці платформи є мобільними, тому в принципі загроза є постійно, як і загроза застосування морських платформ для запуску "Калібрів" теж є постійною загрозою. Станом на зараз кораблів у морі немає, навіть у Середземному", - сказав він.

Також речник ВМС зазначив, що у росіян є кілька комплексів "Бастіон", але вони їх застосовують не часто. За його словами, ці ракети дорогі і це не цільове використання, тому якусь тенденцію або системність важко визначити.