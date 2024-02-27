Зроблено в Україні! Володимир Зеленський оголосив про старт нової економічної платформи. У планах Президента - створити майданчик прямого діалогу держави з підприємцями. Водночас певні бонуси передбачені й покупцям продукції українського виробництва. Частина коштів від покупки повертатиметься на спеціальну картку. Детальніше про те, що таке "Український кешбек" і коли він запрацює - розкажемо далі.

Бізнес в умовах повномасштабного вторгнення став одним із символів стійкості України. Юлія Чекалова сім років тому відкрила стоматологічну клініку, а згодом започаткувала виробництво зубних паст. Не зупинила роботу й під час великої війни.

Юлія Чекалова - власниця мережі стоматологічних клінік:

У 2017 році я відкрила стоматологію у Харкові. Ми придумали натуральну рецептуру для алергиків і дітей, яким не можна використовувати багато хімії. Наша головна місія - зараз ми мріємо, щоб кожен українець починав свій ранок з корисних продуктів. До війни український продукт викликав спірне відношення, навіть ми робили частково свою продукцію на англійській мові - українській.

Зараз Юлія власниця мережі стоматологічних клінік. Всупереч усім ризикам, у перший рік великої війни вона відкрила ще кілька стоматологій. Каже, її запорука успіху - віра в себе та в Україну.

Юлія Чекалова - власниця мережі стоматологічних клінік:

Під час війни ми релокувались до Івано-Франківська, згодом, вже у 2023 році, ми відкрили ще дві філії у Києві й Харкові.

Кожен товар, вироблений в Україні, кожна послуга, надана українським бізнесом, - це вклад в економічну стабільність держави, вклад у нашу перемогу. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський, презентуючи нову економічну платформу "Зроблено в Україні". Голова держави підкреслив - це початок нової економічної політики держави.

Володимир Зеленський - Президент України:

Ця платформа, "Зроблено в Україні", має стати майданчиком постійного діалогу держави та підприємців. Тут мають бути представлені інтереси всіх, хто працює в Україні. Працює прозоро та заради України. Сплачує податки та не працює в росії. Малий бізнес так само цінний, як і великий бізнес.

Одна з головних ідей платформи "Зроблено в Україні" - максимально популяризувати вітчизняний продукт. Зробити так, аби покупець був зацікавлений купувати українське.

Володимир Зеленський - Президент України:

Ми повинні зробити все можливе, щоб якнайбільше українських підприємств змогли зберегти та масштабувати свою роботу. Я доручив Кабміну розробити кілька практичних кроків. Зокрема, розробляється програма українського кешбеку "Купуй Українське", коли за купівлю визначених типів, зроблених в Україні товарів та послуг, громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну карту. Наша задача, щоб українські гроші залишилися в Україні й працювали на Україну.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що робота в цьому напрямку вже ведеться. Зокрема, урядовці мають намір усі державні програми підтримки бізнесу адаптувати під нову економічну платформу. Щоби, наприклад, відновлюючи пошкоджене росіянами житло, українці віддавали перевагу будматеріалам українського виробництва.

Денис Шмигаль - прем'єр-міністр України:

Затвердили знак маркування бренду "Зроблено в Україні", який виділить товари, вироблені національним виробником серед усіх інших. Сумарний пропонований ефект зростання споживчого попиту - це плюс 0,14% нашого ВВП, це понад 22 тисячі нових робочих місць, це понад 4 мільярди гривень додаткових надходжень до бюджету

Нова економічна ініціатива, за планами посадовців, має стати справжнім національним брендом!

Андрій Єрмак - керівник Офісу Президента:

Це просування всього українського в світі. Вона повинна об'єднати всю бізнес-спільноту: від малого підприємця до великих бізнес-груп. Це важливо робити сьогодні, тому що бізнес - важлива складова національної безпеки. Сьогодні українські виробники виробляють різні види зброї, ми співпрацюємо з нашими партнерами. Вже відбулася конференція у США, скоро відбудеться у Франції, Великій Британії, інших країнах. Усі дуже зацікавлені в цьому.

Володимир Зеленський закликав представників усіх відповідальних державних органів прискорити роботу для якнайшвидшого запровадження економічної платформи "Зроблено в Україні". Та висловив сподівання, що й сама платформа й опція "Українського кешбеку" почнуть працювати вже цьогоріч.