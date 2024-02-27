Російські війська зайняли ще два села західніше Авдіївки – DeepState [ Редагувати ]
російські війська продовжують свій наступ на захід і північний захід від Авдіївки в Донецькій області. DeepState у Telegram повідомляє, що після захоплення Ласточкіного рф окупувала селища Степове і Сєверне.
"Ворог просунувся біля Орлівки, Бердичів та Тоненького. Противник окупував Степове та Сєверне", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.
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