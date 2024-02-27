Президент Польщі Анджей Дуда висловив надію, що найближчим часом вдасться забезпечити суттєві поставки боєприпасів до України за спільними зусиллями.

Він зазначив це після стратегічної зустрічі лідерів більшості держав ЄС у Парижі, де також були присутні представники Канади та США, передає "Укрінформ".

Сподіваюся, що найближчим часом разом ми зможемо підготувати значні поставки боєприпасів для України, адже це найголовніше, — сказав Дуда.

Дуда також вказав, що обговорювалися інші форми підтримки України, включаючи допомогу у розмінуванні та навчальну підтримку у захисті кордонів, зокрема з Білоруссю. Він зазначив різні варіанти розмінування, від залучення приватних компаній до використання поліцейських сил.

Також була обговорена промислова співпраця, зокрема у виробництві ракет, де Польща може передати та зробити доступними для України сучасні технології.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон оголосив про створення коаліції між західними партнерами України для постачання країні далекобійного озброєння, включаючи ракети середньої та великої дальності, а також бомби.