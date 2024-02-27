"Сподіваюся, що невдовзі зможемо підготувати значні поставки боєприпасів для України" - Дуда [ Редагувати ]
Президент Польщі Анджей Дуда висловив надію, що найближчим часом вдасться забезпечити суттєві поставки боєприпасів до України за спільними зусиллями.
Він зазначив це після стратегічної зустрічі лідерів більшості держав ЄС у Парижі, де також були присутні представники Канади та США, передає "Укрінформ".
Сподіваюся, що найближчим часом разом ми зможемо підготувати значні поставки боєприпасів для України, адже це найголовніше, — сказав Дуда.
Дуда також вказав, що обговорювалися інші форми підтримки України, включаючи допомогу у розмінуванні та навчальну підтримку у захисті кордонів, зокрема з Білоруссю. Він зазначив різні варіанти розмінування, від залучення приватних компаній до використання поліцейських сил.
Також була обговорена промислова співпраця, зокрема у виробництві ракет, де Польща може передати та зробити доступними для України сучасні технології.
Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон оголосив про створення коаліції між західними партнерами України для постачання країні далекобійного озброєння, включаючи ракети середньої та великої дальності, а також бомби.
по темі
Як оцінюють цей прогрес у Брюсселі, скільки ще ЄС допомагатиме біженцям і чи хоче свою, обʼєднану армію? Відповіді на ці запитання дав голова Європейської ради Шарль Мішель в ексклюзивному інтерв'ю нашому каналу.
Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про створення коаліції між західними партнерами України для постачання країні далекобійного озброєння, включаючи ракети середньої та великої дальності, а також бомби
Через гостру нестачу боєприпасів в українській армії міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав заборонити експорт снарядів з європейських країн до інших країн, окрім України
На озброєнні підрозділу - міномети, "Град", безпілотники й навіть так звана "зброя моральної перемоги". Що це таке - далі в репортажі воєнкора Руслана Смєщука.
Бундестаг підтримав проект резолюції із рекомендацією для уряду Німеччини розпочати постачання далекобійних ракет Taurus Україні