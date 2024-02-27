У другу річницю вторгнення рф в Україну телеканал "Голос Америки" представив документальний фільм про українську співачку кримськотатарського походження Джамалу та її особисту боротьбу за Україну.

Світова прем'єра стрічки "Джамала: Пісні свободи" відбулась 24 лютого 2024 року. Крім платформи Голос Америки стрічку з 4 березня можна буде подивитись ще на 52 онлайн-платформах для перегляду документальних фільмів.

Ця стрічка розповідає про особисту боротьбу співачки, включаючи записи з телефону з перших днів повномасштабного вторгнення, її звернення та відеозаписи, зроблені протягом двох років війни. Також вона висвітлює історію творчого розвитку співачки та її вражаючі виступи з проханнями підтримати Україну на концертних майданчиках та офіційних подіях, в яких вона брала участь.

"Це документальне кіно за ініціативою "Голосу Америки" не про мене, воно про нас, про кожного з нас. У кожному кадрі цього фільму те, що переживають українці вже два роки. Тут, про історію з початку повномасштабного вторгнення росією, про ці два роки втрат, болю, страждань, очікувань та невизначеності. Але у той же час, цей фільм — про нашу відчайдушну боротьбу за свою свободу.

Кожен з нас, на своєму місці, намагається робити все залежне, щоб пришвидшити нашу перемогу. Донатимо, збираємо кошти, волонтеримо, рятуємо, відбудовуємо, захищаємо… і ми обов’язково переможемо!", — розповіла про фільм Джамала.

Українські глядачі можуть переглянути фільм українською мовою на Youtube каналі Української служби "Голосу Америки".