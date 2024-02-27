Ізраїль планує надати Україні системи раннього попередження про повітряні атаки росії. За словами постпреда Ізраїлю в ООН Гілада Ердана, Ізраїль активно працює над цією ініціативою, щоб надати Україні можливість отримувати попередження про ракетні атаки і атаки безпілотників.

Він також зазначив, що Ізраїль готовий поділитися своїм досвідом і потенціалом з українськими партнерами. Крім того, в перші дні після початку вторгнення росії Ізраїль надіслав Україні понад 100 тонн гуманітарної допомоги, а також надав медичну допомогу сотням українців у своїх лікарнях і центрах реабілітації.

Нагадаємо, на півдні Сектору Гази під час бою тяжке поранення отримав син посла Ізраїлю в Україні Михайла Бродського.