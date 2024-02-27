Північнокорейські військові заводи працюють на повну потужність, щоб виробляти зброю для постачання в росію в обмін на продовольство та інші необхідні товари. Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік зазначив, що від початку зустрічі між лідерами Північної Кореї та росії у вересні 2023 року було відправлено близько 6700 контейнерів, повідомляє Yonhap News.

Це дозволяє припустити, що було доставлено приблизно 3 млн 152-мм артилерійських снарядів та 500 тисяч 122-мм артилерійських снарядів.

У зв'язку з цими поставками, за словами Шина, Північна Корея отримує продукти харчування та інші необхідні товари, а також сировину та деталі для виробництва зброї. Можливо, Москва також надає Пхеньяну супутникові технології, оскільки у листопаді Північна Корея запустила свій перший супутник-шпигун та планує запустити ще три цього року.

Незважаючи на те, що супутник-шпигун знаходиться на орбіті, Шин висловив сумніви у заяві Північної Кореї про те, що супутник може фотографувати великі військові об'єкти Південної Кореї та США.

Нагадаємо, Академія національної оборони Північної Кореї заявила про успішні випробування нового керованого снаряда для реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) та системи управління польотом. Новинка розроблена фахівцями установи.